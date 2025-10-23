Marcel Ciolacu, favoritul PSD să candideze la șefia Consiliului Județean Buzău

Fostul premier Marcel Ciolacu ar putea fi confirmat sâmbătă, cu ocazia Conferinței Extraordinare a Partidului Social Democrat Buzău, în poziția de candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Buzău, în timp ce Uniunea Salvați România (USR) nu exclude o alianță cu Partidul Național Liberal (PNL), iar Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) își va anunța candidatul pe parcursul săptămânii viitoare.

Guvernul a adoptat, în ședința de joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parțiale pentru primarul general al municipiului București și președintele CJ Buzău.

Alegerile locale parțiale vor avea loc duminică, 7 decembrie, iar perioada electorală va începe pe 2 noiembrie, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Ciolacu, preferat pentru funcția de președinte al CJ Buzău

Momentan, funcția de președinte al CJ Buzău este ocupată interimar de Adrian Petre, după numirea fostului președinte Lucian Romașcanu în vara acestui an în funcția de membru al Curții de Conturi Europene din partea României. În acest context, PSD va organiza sâmbătă o Conferință județeană Extraordinară în cadrul căreia urmează să fie stabilit candidatul pentru funcția de președinte al CJ Buzău, cel mai probabil în persoana fostului premier al României, Marcel Ciolacu, lider care și-a anunțat în ultimele luni intenția de a se înscrie pentru o astfel de funcție.

„De principiu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al CJ Buzău va fi Marcel Ciolacu. Decizia va fi luată însă sâmbătă în cadrul Conferinței Extraordinare a organizației județene PSD Buzău. Atunci va fi luată o hotărâre vizavi de acest subiect”, a declarat joi, pentru Agerpres, președintele PSD Buzău, Romeo Lungu.

În schimb, președintele PNL Buzău, Adrian Mocanu, a precizat că până în prezent nu a fost luată o decizie referitoare la candidatul partidului pentru funcția de președinte al CJ.

Ce planuri au USR, PNL și AUR

Conducerea USR va purta discuții pentru desemnarea unui candidat în baza mai multor scenarii, inclusiv unul care implică o colaborare cu liberalii.

„În momentul acesta nu am stabilit încă un candidat pentru președinția CJ, dar procesul de decizie este în plină desfășurare, au loc consultări interne atât la nivel local, cât și la nivel central, urmează chiar astăzi să am o întâlnire cu cei de la PNL să vedem dacă reușim să conturăm o strategie comună să putem avea un candidat comun. Sunt mai multe scenarii pe masă, susținerea unui candidat propriu, pentru că avem colegi cu experiență solidă și profil public și credibil, sau susținerea unui independent cu viziuni reformiste sau o alianță cu PNL, așa cum am spus. Zilele următoare vom lua o decizie”, a transmis președintele USR Buzău, Florin Drăgulin.

Totodată, AUR Buzău a anunțat că numele candidatului pentru funcția de președinte al CJ urmează să fie făcut public pe parcusul săptămânii viitoare.

„La acest moment suntem în discuții, urmează să stabilim un candidat din partea AUR pentru funcția de președinte al CJ pe care îl vom anunța săptămâna viitoare, în cadrul unei conferințe de presă", a declarat prim-vicepreședintele AUR Buzău, Cozmin Dinu.

Executivul a adoptat și o a doua hotărâre privind calendarul acțiunilor desfășurate în perioada electorală.

Din data de 12 noiembrie începe depunerea candidaturilor pentru funcția de președinte al CJ Buzău și pentru funcția de primar general al Capitalei, potrivit Agerpres.