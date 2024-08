Marcel Ciolacu anunță colaborarea cu Nicușor Dan: în Bucureşti e o situaţie gravă

Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a anunţat că a discutat cu primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan. Discuțiile au fost cu privire la starea reţelei de termoficare din Bucureşti, urmând ca în perioada următoare să aibă loc mai multe întâlniri, inclusiv cu ministrul Energiei, Sebastian Burduja, în vederea îmbunătăţirii situaţiei.

„Apropo de reparaţii, vedem cu toţii că în Bucureşti e o situaţie gravă cu reţeaua de termoficare, jumătate din oraş nu are apă caldă. Astăzi, de dimineaţă, am vorbit cu domnul primar general al Capitalei, Nicuşor Dan, şi am convenit ca, împreună și cu ministrul Energiei, în perioada următoare, să avem întâlniri şi să găsim soluţiile cele mai bune pentru a debloca acest lucru.

Cred cu tărie, când este vorba de viaţa oamenilor, că trebuie să colaborăm şi nu contează culoarea politică, iar plasarea răspunderii de la unul la altul nu cred că este o soluţie", a precizat premierul Marcel Ciolacu.

