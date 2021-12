Marcel Ciolacu: Eu şi PSD nu avem un parteneriat cu Klaus Iohannis. A greșit când s-a implicat în campania electorală

Marcel Ciolacu s-a aflat miercuri seara în direct la România TV unde a vorbit despre sărbătoarea națională de 1 Decembrie și de recepția organizată de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

”E o sărbătoare mare, nu e a noastră, a politicienilor, ci a românilor, a veteranilor, care sunt puțin peste 2000. Felicitări celor care au defilat azi, în frunte cu Generalul Vlad, dar și românilor care au participat la festivități, pentru că mereu au ținut să ia parte în număr mare la această sărbătoare. Ăștia suntem, e frumos, avem și motive de protest. În acest moment PSD a pus capăt unei crize politice, avem un Guvern stabil. De acum trebuie să devină și eficient. Nu putem face nimic dacă nu avem românii parteneri”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă a discutat cu președintele Iohannis la recepția de 1 Decembrie, președintele PSD a răspuns:

”Atât eu cât și domnul Iohannis respectăm instituțiile pe care le reprezentăm. Au fost doar câteva secunde. Eu și PSD nu avem un parteneriat cu domnul Iohannis. Eu nu am dușmani politici, dacă cineva în normalitate greșește, trebuie să plătească, iar domnul Iohannis a greșit când s-a implicat în campania electorală. Sunt președintele PSD, dar nu stau într-un glob de sticlă. Am vorbit cu colegii de partid, am vorbit și cu românii, dar e evident că trebuia făcut ceva. Uitați-va că am venit cu rectificarea, nu aveam bani de pensii, am vorbit cu domnul Cseke și nici la Ministerul Sănătății nu erau bani. Nu a fost o alegere ușoară, după multele jigniri aduse de președinte, dar trebuia să dăm dovadă de responsabilitate. Am făcut și compromisul de a lăsa primul premier la PNL. Pe români nu îi interesează cine e premier, ci să avem un guvern stabil și eficient. PSD a făcut ceea ce este mai bine pentru români și pentru România. Criza politică, pe lângă cea socială și sanitară, nu mai putea continua. Suntem condamnați să guvernăm până în 2024 și se va vedea la alegeri dacă am făcut bine sau nu”, a declarat Marcel Ciolacu.

De ce nu a intrat Mihai Tudose în Guvern

Președintele PSD Marcel Ciolacu a vorbit și despre alegerea lui Mihai Tudose de a nu intra în actualul Guvern.

”Mihai Tudose nu a vrut în acest moment să facă parte din guvern, deși eu am insistat, cred că locul lui ar fi fost acolo. Se știe că avem o relație de prietenie. Mihai Tudose va mai scrie istorie în România. Dacă va uitați, veți vedea că PSD a negociat lucruri concrete, mai mult decât funcții. Nu am înțelegeri politice ascunse. Credeți că prioritatea românilor și a lui Marcel Ciolacu este cine va fi candidat în 2024?”, a spus Marcel Ciolacu.

PSD se retrage de la guvernare?

Marcel Ciolacu a susținut că PSD se retrage de la guvernare în situația în care nu se respectă acordul rotației premierului.

”În orice parteneriat eu sunt un om de bună credință. Peste un an jumătate este un moment al adevărului. Este exclus să nu se respecte acordul rotației, atunci PSD se retrage de la guvernare. Haideți să dăm o șansă acestui guvern. În momente atât de critice, cum sunt acum, cu trei crize, cred că o majoritate atât de largă este importantă pentru a implementa reformele necesare”, a adăugat Ciolacu.