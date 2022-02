Majorarea vârstei de pensionare la 70 de ani. Olguța Vasilescu, informații din coaliție

Olguța Vasilescu susține că la nivelul coaliției nu se discută despre prelungirea vârstei de pensionare până la 70 de ani. Declarațiile vicepreședintelui PSD vin în urma mai multor informații apărute în spațiul public legate de proiectul promovat anul trecut de PNL în Parlament. Este vorba de proiectul ce prevede ca cei care optează să lucreze în sectorul public până la vârsta de 70 de ani să nu poată cumula pensia cu salariul.

”Nu există un astfel de subiect (la nivelul coaliției - n.r.). PSD nu poate fi de acord niciodată, ni s a mai pus in vedere de Comisia Europeană și când eram ministru si când a mai fost domnul Budăi. Că ar trebui să luăm în calcul să ne gândim la acest an de pensionare. Nu am fost de acord atunci, nu putem fi nici acum. Cu atât mai mult cu cât nu exista nicio tara din UE cu 70 de ani. Sunt doar două țări Islanda și Italia cu 67 de ani. Ar fi culmea ca tocmai România, care are cea mai mica speranța de viata, să accepte așa ceva, creșterea vârstei.

Nu s-a discutat acest subiect (in coaliție - n.r.). Cu siguranță domnul Budăi nu lucrează la un astfel de proiect de lege. L-am întrebat și a zis că nu. Nu este nimic în lucru la Ministerul Muncii legat de vârsta de 70 de ani la ieșirea la pensie”, a declarat Olguța Vasilescu, în cadrul emisiunii "Legile puterii" de la Realitatea Plus.

Olguța Vasilescu: Nu am avut nicio discuție cu Klaus Iohannis despre renegocierea PNRR pentru pensii

În plus, Olguța Vasilescu a spus că nu a avut nicio discuție cu președintele Klaus Iohannis pe tema renegocierii PNRR pentru pensii, nici ea, nici vreun membru al PSD.

„Nu am avut nicio discuție cu el despre renegociere. Eu nu știu să fi avut o asemenea discuție, cel puțin cu vreunul dintre colegii mei de partid. Cu certitudine nu cred ca un om responsabil politic din România ar accepta să rămână așa. Din păcate, acest PNRR s-a lucrat fără transparență, cu o lipsă totală de transparență. Domnul Ghinea nu a întrebat dacă suntem de acord cu 9,4% din PIB. La ora actuală suntem la 8,4% di PIB cu procentul pensiilor, dar nu sunt incluse în acest procent pensiile militare, de vreo 170 de mii de pensii, care înseamnă vreo 10 miliarde de lei. În PNRR au trecut ca acest 9,4% să cuprindă și pensiile speciale, și cele militare, adică până în 2070 nu se mai pot face majorări de pensii dacă rămânem așa.”, a mai spus Olguța Vasilescu.

