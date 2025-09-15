Luni, ora 12:00, la DCNews: Victor Ponta, în direct cu Bogdan Chirieac / video

Fostul premier al României, Victor Ponta, vine luni în studioul DCNews pentru o discuție amplă despre cele mai fierbinți subiecte ale momentului.

Care este situația economică reală a României și cum resimțim criza la nivelul buzunarului fiecăruia dintre noi?



Cum arată contextul internațional, cu un război care se desfășoară chiar la granițele noastre și cu riscurile tot mai mari pentru securitatea României și a Europei?



Ce lecții are de oferit Victor Ponta din experiența sa de premier din 2012, când România a traversat momente de tensiune politică și economică?



Ce soluții vede astăzi pentru România și ce scenarii se pot contura în perioada următoare?

Nu ratați o ediție specială, în care Victor Ponta va răspunde întrebărilor incomode ale lui Bogdan Chirieac. Politicianul va comenta cele mai importante evenimente și va oferi o perspectivă din interior asupra jocurilor de putere, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional.

