Liviu Dragnea, la „Ce se întâmplă”, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu de la DC News / video

Joi, 11 august, sunteți invitați să urmăriți o emisiune în care este invitat Liviu Dragnea. Interviul va fi live, de la ora 12.00, atât pe DC News, cât și pe DC News TV - Facebook și Youtube.

Ce proiecte are fostul lider PSD, pe cine se bazează și care îi sunt adversarii? Este ROMÂNIA un stat eșuat și dacă da, mai poate fi reparată țara? TOP 3 probleme care ar trebui urgent rezolvate. Ce am avut, ce am pierdut și ce se mai poate face? Patriotismul economic, o simplă lozinca de adunat voturi? Fostul președinte PSD vine joi la ora 12.00 la „CE SE ÎNTÂMPLĂ” în direct pe DCNews și DCNews TV!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News