Klaus Iohannis se întâlnește, cu demisia pe masă, cu liderii coaliției. ”Nu e de joacă”/ ”Nu mai poți să schimbi nimic”

Luni, președintele României, Klaus Iohannis, se va întâlni cu liderii coaliției pentru a discuta despre cererea de suspendare ce îl vizează, aflată în Parlament. Potrivit unor surse, solicitarea urmează să intre în analiza Birourilor Permanente Reunite, unde va primi un aviz din partea Curții Constituționale. Ulterior, aceasta va fi supusă votului în plenul Parlamentului.

Înaintea votului decisiv, președintele Klaus Iohannis va susține un discurs în fața parlamentarilor, argumentând împotriva suspendării sale. Pe surse, se vehiculează inclusiv posibilitatea unei demisii, deși, în declarațiile oficiale recente, președintele a exclus această variantă, invocând decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Analistul Bogdan Chirieac, în cadrul unei emisiuni la România TV, a comentat despre această întâlnire anunțată pentru începutul săptămânii viitoare la Cotroceni, fiind completat de istoricul Bogdan-Ion Jelea.

"Logic ar fi să se discute exact despre plecarea domnului Klaus Iohannis de la Cotroceni"

"Logic ar fi să se discute exact despre plecarea domnului Klaus Iohannis de la Cotroceni. Probabil, președintele Iohannis vrea să se asigure că PSD, PNL și UDMR nu vor vota în favoarea suspendării domniei sale, în ciuda presiunii uriașe din societatea românească, că despre asta este vorba. La un moment dat, nu știu în ce măsură mai pot fi stăpâniți parlamentarii, atât din PSD, cât și din PNL, care și ei ar fi de acord, ca și 95% din populația României, ca domnul Klaus Iohannis să plece.

Va fi un demers care e cu bătaie lungă, pentru că menținerea lui Klaus Iohannis la Cotroceni are repercusiuni asupra candidatului coaliției pentru alegerile prezidențiale, are repercusiuni asupra guvernului, asupra partidelor și alte probleme. Deci, nu e de joacă. Lumea pur și simplu nu-l mai suportă pe Klaus Iohannis. Nu o să ajungem la referendum. Dacă s-ar face referendum, ar fi undeva în martie, în condițiile în care alegerile sunt în mai. Deci, ce rost are? Scrie în lege că termenul limită e cel de 30 de zile de la suspendarea în Parlament, despre asta e vorba. Normal ar fi, dacă simte și vorbește cu domnii Ciolacu, Bolojan și Hunor, iar ei îi spun ‘domnu’ Iohannis, trebuie să plecați’, să o și facă fără ca dânsul să mai ajungă la vot în Parlament", a explicat Bogdan Chirieac.

Bogdan Jelea a adăugat diverse elemente comentariului lui Bogdan Chirieac, explicând de ce o suspendare a lui Klaus Iohannis este dorită de toată lumea, dar nu ar aduce niciun beneficiu real României, dimpotrivă, ar putea fi ceva "nociv" în contextul instabilității generale în care ne aflăm.

"Dincolo de ceea ce a evocat foarte corect maestrul Bogdan Chirieac, nu mai poți să schimbi nimic, pe de o parte..."

"Standardul e din ce în ce mai scăzut la nivelul întregii societăți, iar Parlamentul, cu bune și cu rele, e un eșantion al societății. Din păcate sau din fericire, cum vreți să o luați, pentru societate sau pentru Iohannis, nu mai există, ca pe timpul domniei lui Băsescu, dacă vă aduceți aminte suspendarea din 2012, în Parlamentul României, un Crin Antonescu. Dacă vă aduceți aminte acel discurs absolut fulminant, chiar excepțional, în care și-a convins colegii parlamentari în legătură cu demersul suspendării domnului Băsescu. Nouă asta ne spune multe despre clasa politică și unde am ajuns. Nu știu dacă e vorba de orgoliul domnului Iohannis, dar, din păcate – și nimeni nu poate să mă bănuiască de o simpatie față de domnul Iohannis –, orice demers de suspendare, în momentul de față, este unul politicianist și închis.

Adică, dincolo de ceea ce a evocat foarte corect maestrul Bogdan Chirieac, nu mai poți să schimbi nimic, pe de o parte, în sensul că nu poți să dai înapoi cei 10 ani de ură și indolență. Dar, mai mult decât atât, eu sunt de părere că, dincolo de impactul negativ pentru orice candidat al coaliției, impact pe care domnul Iohannis, într-un fel sau altul, îl are, o eventuală suspendare ar agrava și mai mult percepția internațională asupra României.

Nu uitați că noi recent am anulat niște alegeri. Știm deja situația legată de buget, știm deja că ne e greu să obținem finanțări pentru acest deficit, am avut situația cu FMI, deci ne aflăm pe un teren instabil. Nu ar fi un demers util deloc pentru România, ba chiar ar fi unul nociv, deși nu sunt un fan al președintelui", a spus Bogdan-Ion Jelea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News