Klaus Iohannis,  la sediul SRI, în contextul evoluției războilui din Ucraina

Klaus Iohannis s-a întâlnit, luni, la Palatul Cotroceni cu Charles Michel pe subiectul agendei Consiliului European referitor la războiul din Ucraina.

"Am abordat astăzi subiectul care a dominat agenda Consiliului European în ultimul an, și anume războiul din Ucraina. Am fost de acord că nu este momentul pentru ezitări în menținerea unității și a solidarității cu Ucraina, iar sprijinul trebuie menținut și consolidat pe toate palierele: politic – inclusiv prin avansarea parcursului european -, economic, militar, umanitar.

Am fost de acord astăzi că acțiunea destabilizatoare a Federației Ruse nu se limitează la Ucraina. Am prezentat Președintelui Consiliului European evaluarea noastră privind situația din Republica Moldova, care este în prezent ținta unor amenințări și acțiuni hibride menite să îi deraieze parcursul european.

Pentru a face față acestei presiuni, Republica Moldova are nevoie de tot sprijinul din partea Uniunii Europene și mă bucur că Președintele Consiliului European împărtășește această viziune", a declarat Klaus Iohannis.

