Jurnalista Rodica Mitu a plecat la ceruri, la doar 32 de ani. Daniela Simulescu, în lacrimi: Emisiunea mea nu ar fi existat fără ea

Jurnalista Rodica Mitu, colega noastră de la DC News, nu mai este. A murit la doar 32 de ani. Ea a fost înmormântată vineri, pe 3 februarie, atunci când de pe acest pământ, Rodica și-a luat un ultim la revedere. Familia, colegii și prietenii au condus-o pe ultimul drum din această lume, la Cimitirul Municipal Constanța.

VEZI ȘI: Rodica a deschis ușa spre eternitate, dar rămâne veșnic lumina din sufletul nostru. Val Vâlcu: Noi, care trăim din cuvinte, nu prea avem cuvinte în astfel de momente

Daniela Simulescu, în lacrimi: Rodica a fost și una dintre cele mai bune prietene ale mele

Astăzi, 6 februarie, astrologul Daniela Simulescu a transmis un mesaj emoționant despre "sufletul redacției DC NEWS", așa cum a fost numită Rodica de către Bogdan Chirieac.

"Emisiunea de astăzi a început cu o imagine pe care mi-aș fi dorit să nu o avem niciodată. Poate unii ați aflat, poate unii nu ați aflat. Mai devreme ați văzut-o pe Rodica, Rodica pe care am pierdut-o săptămâna aceasta. Rodica a fost colega noastră, a tuturor celor de la DC MEDIA GROUP, era redactor șef adjunct la site-ul DC NEWS și Rodica a fost și una dintre cele mai bune prietene ale mele. Și aș putea să vă spun că emisiunea mea nu ar fi existat dacă nu ar fi existat Rodica.

Cum a cunoscut-o Daniela Simulescu pe Rodica Mitu

O să vă rog să îmi permiteți aceste momente emoționante. Deși de obicei nu v-am obișnuit cu dezvăluiri personale sau cu momente din acestea destul de intime mie în aceste emisiuni, dar de această dată eu nu am cum să nu-i aduc un omagiu Rodicăi pentru că da, trebuie să știți un lucru, undeva prin 2017 Rodica m-a rugat să-i acord un interviu pentru DC NEWS. Aveam niște apariții în niște emisiuni, a aflat de mine și a vrut să afle cum va fi horoscopul în 2018. I-am acordat acel interviu, probabil că unii l-ați și citit, și de atunci m-a urmărit. De fiecare dată când apăream în câte o emisiune sau când mai aveam câte o postare pe Facebook, câte un articol, ea le promova și la un moment dat, la începutul anului 2019 mi-a scris că cei de la DC NEWS au avut un astrolog, au rămas fără el și că poate vreau să merg să vorbesc cu ei.

Rodica era foarte haioasă, zicea: "Daniela, știu că tu nu vrei cu zodii, eu știu că tu vrei alte lucruri să le spui oamenilor, dar du-te și vorbește cu ei". Și iată că de aproape 4 ani, după ce am vorbit și am stabilit acest parteneriat, în aprilie se fac 4 ani de când am această emisiune săptămânală și emisiune în spatele căreia a stat Rodica.

"Rodica, foarte tânără, foarte talentată. Rodica - un om cum vă doresc tuturor să întâlniți"

Deci nu aveam cum să nu vin și să vă spun despre Rodica. Poate am mai menționat-o în anumite emisiuni pentru că simțeam nevoia să o fac cunoscută. Rodica avea un Nod Sud în Leu și i-am spus tot timpul că are nevoie de o scenă, dar bunul simț, modestia, buna creștere și greutățile prin care a trecut de-a lungul vieții, o făceau să nu vrea atât de mult să iasă in lumina reflectoarelor. Scria poezii minunate. Pe lângă articolele pe care le scria pe DC NEWS, să știți că scria cele mai bune articole astrologice, să le spunem așa.

Noi am pierdut-o pe Rodica zilele trecute. Rodica, foarte tânără, foarte talentată. Rodica - un om cum vă doresc tuturor să întâlniți", a spus Daniela Simulescu despre colega noastră, Rodica Mitu.

