Data publicării: 14:12 16 Oct 2025

EXCLUSIV Joc responsabil! Urmărește dezbaterea „Navigând în siguranță: Dincolo de ecran! Împreună găsim echilibrul!”
Autor: Anca Murgoci

Dependența de tehnologie, jocurile de noroc, adolescenții și tentațiile lumii digitale. Cum putem construi echilibrul între online și viața reală?

Vineri, 17 octombrie, de la ora 17.00, urmăriți o dezbatere specială marca Asociația Joc Responsabil, moderată de Val Vâlcu. Emisiunea va fi difuzată pe DC News, DC Medical și DC News TV.

În studio vor fi Ovidiu Iosif, Director Executiv al Asociației Joc Responsabil, Dr. Leliana Pârvulescu, psiholog și Flavia Guez-Merlan, expert în analiză comportamentală.

Vom discuta despre: dependența de tehnologie și de jocuri de noroc, convergențele dintre gaming și gambling, Legea Majoratului Digital, recent adoptată, cum putem dezvolta spiritul asociativ și implicarea socială în rândul tinerilor și ce putem face, concret, pentru a proteja adolescenții de riscurile lumii online.

O emisiune din proiectul „Navigând în siguranță: Dincolo de ecran! Împreună găsim echilibrul!”, derulat în școli din toată țara de Asociația Joc Responsabil.

Aflăm mai multe vineri, de la ora 17.00, pe Facebook și Youtube DC News, DC Medical și DC News TV.

