Întreaga planetă se pregătește pentru El Nino: Lumea se îndreaptă "cu ochii larg deschişi" către un dezastru climatic

Planeta se pregăteşte pentru un nou El Nino, fenomen care are loc atunci când apele de suprafaţă mai calde din Oceanul Pacific perturbă clima lumii. În Brazilia, scăderea precipitaţiilor în nord şi în nord-est trage un semnal de alarmă, în special pentru Amazonia, care necesită un angajament mai intens din partea guvernului federal în domeniul prevenţiei, notează Rador.

Evenimentul natural se repetă la intervale neregulate, iar unele studii indică faptul că încălzirea globală îl poate face mai frecvent şi mai intensă. Cert este că, atunci când se impune, ca de acum înainte, temperatura medie a atmosferei creşte.

Revenirea lui El Nino nelinişteşte deoarece, deşi nu a apărut în ultimii şase ani, perioada a generat şase dintre cei mai călduroşi nouă ani în cadrul măsurătorilor începute în anul 1880. În 2017 şi 2018, a predominat forma La Nina, care răceşte globul, dar nu în asemenea măsură încât să neutralizeze tendinţa pe termen lung.

Chiar înainte ca apariţia sa să fie confirmată, Pământul se afla deja sub foc. În Canada, la propriu, cu incendii de pădure care au sufocat New York-ul cu fum şi care au înghiţit vegetaţia pe o suprafaţă echivalentă cu cea a statului Rio Grande do Norte.

În alte oceane se înregistrează, de asemenea, anomalii, care indică faptul că schimbări climatice mai ameninţătoare pot fi în curs. Atlanticul de Nord este cu 1°C mai cald decât media din perioada 1981-2011. Gheaţa marină din jurul Antarcticii s-a retras la niveluri record.

Comunitatea internaţională nu reuşeşte să ajungă la un consens privind actualizarea obiectivelor Acordului de la Paris (2015). Următorul Summit (COP28) are loc peste cinci luni în Dubai, în epicentrul petrolier al emisiilor de carbon; nici măcar o agendă a viitoarei reuniuni nu fost posibil să se finalizeze la întrunirea pregătitoare aflată în desfăşurare la Bonn (Germania).

Arderea cărbunelui, a petrolului şi a gazelor naturale ar trebui să scadă cu 6% pe an pentru a respecta limita de 1,5°C stabilită la Paris, dar nu există niciun semn în acest sens. Brazilia poate aduce o contribuţie relevantă prin reducerea defrişărilor, sursa celei mai mari părţi a poluării sale climatice.

Schimbarea din cadrul guvernului federal a modificat, cu siguranţă, condiţiile pentru aceasta, după dezmembrarea sistemului de prevenţie şi luptă sub Jair Bolsonaro (PL). Ibama (Institutul Brazilian pentru Mediul Înconjurător şi pentru Resurse Naturale Regenerabile; n. trad.) a fost întărit, dar nu este sigur că va putea face faţă compoziţiei explozive a secetei provocate de El Nino şi sectorului agrozootehnic în flăcări.

În 1998, un an de El Nino, numai în statul Roraima au ars 11.000 km² de vegetaţie - o suprafaţă egală cu ceea care a fost defrişată în Amazonia Legală (regiune care ocupă aproximativ jumătate din teritoriul brazilian; cuprinde 9 state şi deţine o suprafaţă mai mare decât cea a biomului amazonian; n. trad.) în 2021-2022. Evitarea unui dezastru de această dimensiune va fi o provocare pentru ministrul Marina Silva, notează Rador.

”Va fi o catastrofă”

Secretarul general al ONU a avertizat că lumea se îndreaptă "cu ochii larg deschişi" către un dezastru climatic.

În cadrul uneia dintre cele mai tranşante declaraţii de până acum cu privire la încălzirea globală, Antonio Guterres a afirmat în cursul unei conferinţe de presă că răspunsul colectiv la această criză este demn de milă: "Văd o lipsă de ambiţie, o lipsă de încredere, o lipsă de sprijin, o lipsă de cooperare şi o abandonare a problemelor pe fondul unei lipse de claritate şi de credibilitate. Agenda climatică a fost subminată. Într-o perioadă în care ar trebui să ne accelerăm acţiunile există numai reticenţă. Cei mai vulnerabili suferă cel mai mult".

Guterres a spus că actualele politici vor duce la o creştere a temperaturii cu aproape 3 grade peste nivelurile pre-industriale până la sfârşitul secolului, fapt despre care a afirmat că va fi o catastrofă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News