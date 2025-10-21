Prof. Claudia Chiru este invitată la emisiunea "Părinți Prezenți".
Copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) ajung în școlile de stat, dar sistemul îi tratează ca pe ceilalți.
Tot mai mulți profesori spun că școala românească nu este pregătită pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Deși legea vorbește despre „școli incluzive”, în realitate vorbim despre profesori fără sprijin.
Copiii cu CES sunt aduși în școală, însă școala nu se schimbă pentru ei.
Statisticile, conform datelor de la DGASPC și ISJ arată în felul următor: 60.543 elevi cu CES în învățământul de masă și doar 1.869 profesori de sprijin. Asta înseamnă un profesor de sprijin la fiecare 32 de elevi cu CES.
Discutăm despre această realitate cu Claudia Chiru, profesoară pentru învățământ primar, care s-a implicat în acest subiect și a avut curajul să spună public: „Incluziunea din România e doar o iluzie!”
În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:
de Val Vâlcu