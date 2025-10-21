€ 5.0832
|
$ 4.3742
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:22 21 Oct 2025

EXCLUSIV Incluziune sau iluzie? Copiii cu CES din școlile de stat din România. Prof. Claudia Chiru, la Părinți Prezenți
Autor: Doinița Manic

parinti prezenti (2)
 

Prof. Claudia Chiru este invitată la emisiunea "Părinți Prezenți".

Copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) ajung în școlile de stat, dar sistemul îi tratează ca pe ceilalți. 

Tot mai mulți profesori spun că școala românească nu este pregătită pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Deși legea vorbește despre „școli incluzive”, în realitate vorbim despre profesori fără sprijin.

Copiii cu CES sunt aduși în școală, însă școala nu se schimbă pentru ei. 

Statisticile, conform datelor de la DGASPC și ISJ arată în felul următor: 60.543 elevi cu CES în învățământul de masă și doar 1.869 profesori de sprijin. Asta înseamnă un profesor de sprijin la fiecare 32 de elevi cu CES.

Discutăm despre această realitate cu Claudia Chiru, profesoară pentru învățământ primar, care s-a implicat în acest subiect și a avut curajul să spună public: „Incluziunea din România e doar o iluzie!”

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre: 

  • „Copilul atipic e vizibil. Noi doar ne prefacem că nu vedem!”
  • Părinții se tem de eticheta „copil cu CES”
  • Un copil cu CES poate „bloca” ora pentru 25 de colegi
  • Profesorii, singuri în fața unor nevoi complexe
  • Formarea profesorilor, veriga lipsă
  • Sistemul cere imposibilul
  • Integrare nu înseamnă incluziune
  • Incluziune fără resurse, doar pe hârtie
  • Profesorul de sprijin, o absență constantă
  • „Nu există rușine în a fi diferit. Rușinea e să te prefaci că nu vezi!”

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 21 octombrie, începând cu ora 22:00! Emisiunea va fi transmisă pe canalele de Youtube și pe paginile de Facebook ale Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Noi începuturi, sacrificii și umbre din trecut, în această seară, în serialul “Fata de la fereastră”
Publicat acum 7 minute
Mihai Fifor, semnal de alarmă: România, singura țară din UE care nu respectă salariul minim european
Publicat acum 10 minute
România ar putea avea o lege specială împotriva femicidului
Publicat acum 11 minute
CEC Bank oferă credite de nevoi personale cu dobândă fixă de 7,50%
Publicat acum 18 minute
Grupul PPC începe construcția unui nou sistem de stocare a energiei electrice (BESS) în Amyntaio
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Oct 2025
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 20 Oct 2025
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 19 Oct 2025
Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 19 ore si 27 minute
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat pe 19 Oct 2025
Vasilica Enache și explozia din Rahova. Teoria conspirației care face furori în România, demontată de o supraviețuitoare de la Colectiv
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close