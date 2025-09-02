Începe sezonul eclipselor! Evenimente predestinate pentru două zodii - VIDEO

Pe 7 și 21 septembrie se vor petrece două eclipse pe axa Fecioară-Pești.

Toamna din 2025 va fi memorabilă din punct de vedere astrologic. Mai ales din cauza celor două eclipse ce se vor petrece în luna septembrie.

Știm deja că eclipsele pot declanșa evenimente care sunt menite să se întâmple, de genul celor predestinate. În jurul acestor evenimente, suntem invitați să acordăm atenție la semnele bizare, la sincronicitățile apărute și la momentele fără control deoarece acestea poartă mesaje importante pentru noi.

Eclipsa de Lună/Luna Plină din Pești de pe 7 septembrie se va asigura că distingem realitatea față de ceea ce noi sperăm.

Iar Eclipsa de Soare/Luna Nouă din Fecioară de 21 septembrie ne va ajuta să ne dăm seama că simplitatea este, de cele mai multe ori, cheia succesului.

Cei cu marcaj de Fecioară și Pești vor fi cei mai afectați de aceste eclipse.

Daniela Simulescu ne va oferi mai multe detalii despre acest subiect în cadrul unei emisiuni speciale, care va fi difuzată marți, 2 septembrie de la ora 17.00, pe DCNews și DCNewsTV. Pe Facebook și YouTube.

