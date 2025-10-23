Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de absolvire - FOTO în articol

Premierul României, Ilie Bolojan, a publicat pe Facebook copiile diplomelor sale de absolvire, după ce în spațiul public au apărut speculații privind neclarități în CV-ul său. El a declarat că toate informaţiile referitoare la parcursul său educaţional sunt clare, verificabile şi conforme cu cadrul legal al perioadei respective.

Cum explică Ilie Bolojan „pauza” între finalizarea liceului și începerea facultății

"Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la studiile mele, doresc să fac următoarele precizări:

Imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admiși la facultate efectuau 9 luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate făceau un stagiu militar de 1 an și 4 luni.

În cazul meu, am efectuat serviciul militar înainte de a începe studiile universitare, ceea ce explică acea „pauză” menționată între finalizarea liceului și începerea facultății.

De ce a învățat doar 3 ani la Facultatea de Matematică

În ceea ce privește durata studiilor universitare, specializarea Matematică avea, la acel moment, două trasee distincte: unul de 3 ani pentru cei care doreau să predea în învățământul gimnazial și unul de 5 ani pentru cei care vizau predarea la liceu. Eu am urmat forma de 3 ani.

Așadar, toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal al perioadei respective. Consider important ca aceste precizări să fie cunoscute, pentru a nu se mai specula pe teme care pot fi ușor lămurite prin fapte și documente", a declarat Ilie Bolojan potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a Guvernului României.