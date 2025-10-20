Ilie Bolojan acuzat din PSD că ocolește Moldova ”şi cu vorba, şi cu pasul, şi cu banii”

Spre Moldova nu se uită Ilie Bolojan - arată nemulțumirile de la vârful PSD.

”Pentru Moldova, Ilie Bolojan, premierul în funcţie, nu pare să aibă niciun plan de dezvoltare a acestei regiuni istorice. O ocoleşte şi cu vorba, şi cu pasul, şi cu banii. Domnule premier, Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea şi Galaţi sunt tot judeţe ale României!”, a declarat deputatul Bogdan Cojocaru, preşedintele PSD Iaşi, conform news.ro.

Mai mult, Cojocaru susține că, de când este premier, Ilie Bolojan nu a transmis niciun mesaj Moldovei.

”Premierul le transmite primarilor din ţară că, gata, fondurile s-au terminat. Ca primar de Oradea şi preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor a aspirat toţi banii guvernamentali ce-i putea lua. Acum e austeritate, iar restul edililor din ţară trebuie să strângă cureaua. De patru luni, Ilie Bolojan taie, îngheaţă, reduce, restructurează, plafonează, reformează. Dar nu construieşte şi nu dezvoltă. Pentru Iaşi şi pentru Moldova, lucrurile stau încă mai rău”, consideră liderul social-democrat ieşean.

Bolojan, acuzat că a fost la Iași doar că-i era în drum. ”A șters-o fără nicio vorbă”

Bogdan Cojocaru a mai subliniat că premierul a ajuns o singură dată la Iaşi de când este premier, atunci când se afla în drum către Republica Moldova.

”S-a întâlnit discret cu autorităţile locale şi a şters-o fără nicio vorbă”, a adăugat eșl.

Liderul PSD Iaşi îl acuză printre altele pe actualul premier că a avut doar câteva ”rânduri de regret” în privinţa tragediei de la Spitalul de Copii din Iaşi şi că nu a avut vreo poziţie publică pe acest subiect.