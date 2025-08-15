Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO

În noua ediție a emisiunii DC Anima, descoperiți culisele unei afaceri ilegale care amenință grav ecosistemul Dunării: traficul cu icre negre și vânătoarea ilegală de sturioni. Invitată este Cristina Munteanu, reprezentant al organizației nonguvernamentale WWF România, care va dezvălui mecanismele din spatele acestei rețele, impactul asupra mediului și eforturile pentru protejarea speciilor aflate în pericol.

O discuție esențială pentru oricine este preocupat de mediu, biodiversitate și viitorul apelor noastre.

DC Anima poate fi urmărită vineri, 15 august, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube, de la ora 19:00.

