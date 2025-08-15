Data publicării:

EXCLUSIV  Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto cu caracter ilustrativ: Unsplash
Foto cu caracter ilustrativ: Unsplash

Urmăriți o nouă ediție a emisiunii DC Anima. 

În noua ediție a emisiunii DC Anima, descoperiți culisele unei afaceri ilegale care amenință grav ecosistemul Dunării: traficul cu icre negre și vânătoarea ilegală de sturioni. Invitată este Cristina Munteanu, reprezentant al organizației nonguvernamentale WWF România, care va dezvălui mecanismele din spatele acestei rețele, impactul asupra mediului și eforturile pentru protejarea speciilor aflate în pericol.

O discuție esențială pentru oricine este preocupat de mediu, biodiversitate și viitorul apelor noastre.

DC Anima poate fi urmărită vineri, 15 august, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube, de la ora 19:00. 

Nu uitaţi, ne puteţi urmări şi pe reţelele de socializare: 

YOUTUBE: https://www.youtube.com/@dcnewsromania

FACEBOOK: https://www.facebook.com/dcnews.ro

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@rodcnews

Rămâneţi alături de noi! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO
15 aug 2025, 15:38
Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
15 aug 2025, 13:33
Horoscop 14 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
13 aug 2025, 19:11
Ana-Maria Flegler, președinta Asociației Germano-Române LITERA Bruchsal, la Născuți în diaspora - VIDEO
13 aug 2025, 09:46
Horoscop 13 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
12 aug 2025, 20:01
Tot ce trebuie să știi despre durerea de stomac. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), la DC Medical și DC News - VIDEO
12 aug 2025, 13:22
ParintiSiPitici.ro
De ce sunt atât de revoltați profesorii pe măsura creșterii normei didactice? Prof. Petruț Rizea: „Cred că de aici vine indignarea colegilor mei” / VIDEO
14 aug 2025, 19:12
Reformă sau haos? Impactul noilor măsuri din Educație asupra profesorilor și elevilor. Petruț Rizea, la Părinți Prezenți / VIDEO
11 aug 2025, 18:06
Horoscop 12 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
11 aug 2025, 18:42
Dezbaterea "România în Diaspora". Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor?
11 aug 2025, 14:39
Măsurile de austeritate din educație, analizate de prof. Cornelia Popa Stavri, la DC Edu - VIDEO
11 aug 2025, 14:34
Concediu 2025: Tendințe, prețuri și destinații în top - Interviu cu Traian Bădulescu
11 aug 2025, 08:52
Psihologul Maria Comăneanu dezvăluie cum funcționează cardurile psihologice, la DrPsy
08 aug 2025, 23:52
Despre Forța gândirii pozitive, la De Ce Citim/ VIDEO
08 aug 2025, 10:26
Stand-up comedy, pisici și oameni care latră în online. Bogdan Drăcea, invitat la DC Anima - VIDEO
07 aug 2025, 17:54
Adrian Cioroianu: În '89 exista riscul unei junte militare, iar România să o ia pe drumul Serbiei. Iliescu a știut să profite | Interviu la Obiectiv EuroAtlantic
06 aug 2025, 12:59
Generația Globală: Ionuț Blendea și cariera sa de top în industria hotelieră britanică
06 aug 2025, 09:34
Elena Platon, directoarea Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană, la Născuți în diaspora
05 aug 2025, 10:44
Educația nu mai are timp de teorie. E vremea pentru soluții! Sorin Ivan și Val Vâlcu, luni, la DC Edu / video
04 aug 2025, 10:00
Psihologul Mihaela Avramescu analizează conflictul între generații, sâmbătă, la ”Dr.Psy”
01 aug 2025, 23:10
Scriitorul Costel Nedelcu, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
01 aug 2025, 12:10
De la imigrant la lider local în Anglia. Iulian dă voce românilor din districtul Cherwell
31 iul 2025, 17:41
Totul despre acnee. Dr. Alin Nicolescu, la Academia de Sănătate - VIDEO
31 iul 2025, 12:40
Ce nu vrea Guvernul să auziți despre austeritate? Vă spune, joi, Dumitru Costin (BNS) / video
30 iul 2025, 19:51
Comentariile tale pot schimba soarta lui Ciuvică! Intră live, la Miercurea Neagră, să vezi un nou meci alături de Chirieac! Tache promite să arbitreze / video
29 iul 2025, 21:09
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunțurile zilei, miercuri, la DC News! Tot ce trebuie să știi despre subvenții, carne și viitorul fermelor românești!
29 iul 2025, 18:44
Am scăpat de caniculă? Anunț din ANM. Florinela Georgescu explică fenomenele extreme care lovesc România
29 iul 2025, 14:11
Victor Ionescu, invitat la ”Născuți în diaspora”
28 iul 2025, 12:49
Cătălin Gherghe, coordonatorul Lotului Olimpic de Matematică, la DC Edu
27 iul 2025, 19:41
Mi-Th Influencer / Bianca Şerban, o viaţă pe podium şi în lumea sportivă
26 iul 2025, 16:55
Mâncărimi, bubițe, pete? Află ce are animalul tău | Ana Maria Boncea, medic veterinar
26 iul 2025, 16:47
Pilotul Cezar Osiceanu ne dezvăluie cele mai ascunse secrete din aviație. La ce oră să pleci pentru a avea cel mai mic risc și la ce renunță companiile low-cost/ Sâmbătă, ora 14:00
25 iul 2025, 22:40
Psihoterapeutul Ioana Milea, la ”Dr.Psy”, live la DCNews și DCNewsTV/ Sâmbătă, ora 12:00
25 iul 2025, 22:30
Ministrul german al Mediului, vizită la sediul ANM. Un nou radar meteo, în funcţiune / Reportaj DC News TV
25 iul 2025, 14:32
Urgențe urologice. Dr. Bogdan Gabriel Pârlițeanu (SANADOR), la DC News și DC Medical, vineri, 25 iulie, ora 18:00
25 iul 2025, 14:27
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 11 august, de la ora 07.00 - VIDEO
10 aug 2025, 17:52
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 8 august, de la ora 07.00 - VIDEO
07 aug 2025, 17:49
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 7 august, de la ora 07.00 - VIDEO
06 aug 2025, 17:45
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 6 august, de la ora 07.00 - VIDEO
05 aug 2025, 17:42
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 5 august, de la ora 07.00 - VIDEO
04 aug 2025, 18:39
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 4 august, de la ora 07.00 - VIDEO
03 aug 2025, 18:36
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 1 august de la ora 07.00 - VIDEO
31 iul 2025, 18:32
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 31 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
30 iul 2025, 18:30
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 30 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
29 iul 2025, 18:27
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 29 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
28 iul 2025, 18:21
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 28 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
27 iul 2025, 20:15
Schimbările climatice și impactul în economie, conferință DCMedia Group, LIVE
24 iul 2025, 21:46
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 25 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
24 iul 2025, 20:54
Lună Plină în Vărsător. Ce le așteaptă pe zodii? Detalii de la Astrologul Daniela Simulescu - VIDEO
06 aug 2025, 12:50
Marte intră în Balanță. Astrologul Daniela Simulescu, detalii despre zodiile afectate - VIDEO
05 aug 2025, 12:42
Legea Anastasia, doi ani de la promulgare. Cauze şi efecte
24 iul 2025, 16:18
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 24 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
23 iul 2025, 20:47
Cele mai noi știri
acum 11 minute
Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic
acum 25 de minute
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO
acum 39 de minute
Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska
acum 44 de minute
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Putin și ce cred cetățenii ruși despre întâlnirea cu Trump - FOTO/VIDEO
acum 46 de minute
De ce au ”dispărut” peste 1 milion de turiști de pe litoralul românesc. ”Practic, nu mai există”
acum 50 de minute
Dieta care distruge cancerul și face chimioterapia puternică. 3 alimente pe care să NU le mai mănânci
acum 1 ora 23 minute
Ilie Bolojan, interviu pentru Bloomberg: "Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare"
acum 1 ora 46 minute
Manifestul DCNews, DCMedical și ARGUMENT, susținut din Cluj, pentru o Românie în care sănătatea nu este un lux, ci o necesitate
Cele mai citite știri
pe 14 August 2025
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
pe 14 August 2025
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
pe 14 August 2025
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
pe 14 August 2025
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
pe 14 August 2025
Moment amuzant într-o filmare cu Nicușor Dan. Faza a devenit virală în online / video
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel