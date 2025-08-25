Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Protagonista săptămânii viitoare este Venus? De ce? În primul rând, pentru câ își va începe luni tranzitul în Leu. După care, în următoarele zile va face o sumedenie de aspecte: trigon cu Saturn, trigon cu Neptun și opoziție cu Pluto.

Despre tranzitul lui Venus în Leu, care va dura până pe 19 septembrie, știm că ne va provoca să ne transformăm viața amoroasă într-o piesă de teatru sau într-un film foarte intens. Acest tranzit ne aduce o notă de dramatism și dorința de a ieși în evidență. Ne dorim să atragem toate privirile. Suntem îndemnați să ne bucurăm mai mult de viață!

Vă reamintim că Saturn retrograd se pregătește să se întoarcă în semnul Peștilor. Ceea ce înseamnă că zodiile cardinale se vor întâlni cu unele limite.

Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Balanță/Ascendent în Balanță

Venus, guvernatoarea ta, va tranzita casa a unsprezecea, de unde va face o serie de aspecte. În primul rând, trebuie să știi că acesta este un tranzit prielnic. Prietenii și apropiații te vor sprijini, vei petrece timp de calitatea cu aceștia și veți face planuri împreună. După care, unii dintre voi vor deveni mai conștienți de propria valoare și vor impune respect.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Urmează câteva zile importante pe plan profesional. Vor apărea oportunități sau momente potrivite pentru ca tu să preiei noi responsabilități. Ceea ce va conta cu adevărat va fi imaginea ta din ochii șefilor sau a colegilor. Sau atitudinea pe care o vei adopta în momentele cheie.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vei fi prea preocupat de cum te percep ceilalți și deloc atent la tumultul interior. Urmează o perioadă în care va trebui să joci numeroase roluri și pentru asta ai nevoie de echilibru, liniște și mai multă grijă pentru propria persoană. O perioadă bună pentru călătorii și educație.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Unii dintre voi vor descoperi, pe bună dreptate, că se chinuie prea mult să rezolve unele probleme. Și că, de fapt, aceasta este atitudinea nepotrivită. Ambiție veți avea din plin, însă trebuie să găsiți metoda potrivită pentru a o folosi. Pot apărea dificultăți legate de gospodărie.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Venus va tranzita casa a șaptea, a relațiilor. Și aduce împăcare, alinare sau răbdare în cuplurile unde au existat probleme în ultima perioadă. De asemenea, îi va ajuta pe cei singuri să fie mai încrezători și astfel, să aibă noi oportunități.

Pești/Ascendent în Pești

Dacă te vei simți în apele tale la serviciu, ziua va fi considerată una bună. Deci ai nevoie de o comunicare deschisă cu colegii, de organizare eficientă și idei creative. Saturn se pregătește să iasă din casa a doua, este necesar să fii mai chibzuit din punct de vedere financiar.

