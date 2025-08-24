Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Protagonista săptămânii viitoare este Venus? De ce? În primul rând, pentru câ își va începe luni tranzitul în Leu. După care, în următoarele zile va face o sumedenie de aspecte: trigon cu Saturn, trigon cu Neptun și opoziție cu Pluto.

Despre tranzitul lui Venus în Leu, care va dura până pe 19 septembrie, știm că ne va provoca să ne transformăm viața amoroasă într-o piesă de teatru sau într-un film foarte intens. Acest tranzit ne aduce o notă de dramatism și dorința de a ieși în evidență. Ne dorim să atragem toate privirile. Suntem îndemnați să ne bucurăm mai mult de viață!

Vă reamintim că Saturn retrograd se pregătește să se întoarcă în semnul Peștilor. Ceea ce înseamnă că zodiile cardinale se vor întâlni cu unele limite.

Berbec/Ascendent în Berbec

Saturn retrograd se pregătește să iasă din semnul tău. Ceea ce înseamnă că îți vei da seama că ți-ai pus singur limite. Că relația cu timpul este una disfuncțională. Și vei fi mult mai blând sau indulgent cu propria persoană. Tranzitul lui Venus în casa a cincea aduce un plus de competitivitate și romantism din plin.

Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn

Taur/Ascendent în Taur

Tranzitul lui Venus, guvernatoarea ta, în casa a patra, este menit să te convingă să petreci mai mult timp acasă sau în compania familiei, să te preocupi de confortul locuinței și să îți acorzi timp suplimentar înainte de a începe un nou proiect.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vei fi as la comunicare! Vorba dulce mult aduce, iar tu vei profita din plin din acest punct de vedere! Reușești să ajungi repede la sufeltul oamenilor, să fii convingător și să obții ce îți dorești. Un plus de competitivitate nu ți-ar strica.

Rac/Ascendent în Rac

Începe o perioadă bună din punct de vedere financiar. Adică, sigur, vor fi și mai multe cheltuieli sau probleme de rezolvat, dar barem reușești să faci rost întotdeauna de resursele necesare. Unii dintre voi vor fi puși în fața faptului împlinit la locul de muncă.

Leu/Ascendent în Leu

Venus își va începe tranzitul în semnul tău. Și vine cu un nivel crescut de atracție, puterea de a seduce, carismă și o atitudine optimistă față de viață, indiferent de etapa în care te afli acum. Te vei pricepe mai bine la negocieri.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Atitudinea potrivită va fi aceea de a alege calea cea mai simplă. De a nu forța nimic. Oportunitățile vor veni către tine, însă nu într-un mod evident. Ci va trebui să îți dedici timp, să fii echilibrat pentru a le recunoaște.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News