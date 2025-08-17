Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă cele mai importante previziuni ale săptămânii 18-24 august!

Ne apropiem de finalul verii. Iar astrele ne-au pregătit câteva aspecte pentru a ne face tranziția mai ușoară. Pe 22 august, debutează Sezonul Fecioarei. Sâmbătă se va petrece Luna Nouă din acest semn. Iar duminică, Soarele din Fecioară va face un careu cu Uranus.

Cu alte cuvinte, trecem de la sezonul distracției și al creativității(al Leului) la cel al disciplinei, muncii, eforturilor, recoltei, optimizării și al simplității.

Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Iată previziunile pentru ultimele șase zodii!

Balanță/Ascendent în Balanță

Vei simți nevoia să faci ordine, și la propriu și la figurat. În mai multe părți ale vieții tale. Pe plan profesional, poți avea oportunități în plus dacă îți schimbi atitudinea. Nu uita că îl ai pe Marte de partea ta și că poți fi mai curajos ca niciodată. Timpul este prețios, deci nu are rost să îl pierzi așteptând validarea unora.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Presiunea de la locul de muncă se va înteți și va trebui să ceri sprijin colegilor. Comunicarea cu șefii sau autoritățile nu va fi pe placul tău. Adică vor apărea orgolii inflamate. La finalul săptămânii, prietenii vor fi de mare ajutor. Datorită lor, vei reuși să vezi și jumătatea plină a paharului. O perioadă bună pentru călătorii.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Dacă te afli în vacanță, profită cât mai poți de timpul liber și de evenimentele distractive! Pentru că urmează o perioadă plină la locul de muncă. Unii dintre voi chiar se vor gândi la o schimbare a acestuia, la noi responsabilități sau la o reconversie profesională. Te vei pricepe la negocieri.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Încearcă să nu faci prea multe promisiuni pe plan financiar! Ideal ar fi să le eviți de tot. Unii dintre voi vor avea șanse pe plan profesional, iar alții vor găsi alinare în brațele persoanei iubite. Cu alte cuvinte, aveți destule șanse din partea astrelor. Credința în propria persoană va fi cheia succesului.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Unele discuții cu partenerul sau cu oamenii importanți nu se vor finaliza așa cum ți-ai fi dorit. Calendarul fiecărei zi se va aglomera, deci evită activitățile superficiale sau pauzele prea dese. Nu este momentul acum să amâni proiectele importante. În plus, ți-ar prii să abordezi diferit bugetul perioadei.

Pești/Ascendent în Pești

Muncă, muncă și iar muncă! Însă vin și vești bune! Sau altfel spus, evenimente care să îți îmbogățească viața personală. Partenerul va avea parte de vești neașteptate. Sau vei discuta cu el astfel încât să faceți o schimbare importantă pentru amândoi.

Youtube video image

