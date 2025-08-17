Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Ne apropiem de finalul verii. Iar astrele ne-au pregătit câteva aspecte pentru a ne face tranziția mai ușoară. Pe 22 august, debutează Sezonul Fecioarei. Sâmbătă se va petrece Luna Nouă din acest semn. Iar duminică, Soarele din Fecioară va face un careu cu Uranus.

Cu alte cuvinte, trecem de la sezonul distracției și al creativității(al Leului) la cel al disciplinei, muncii, eforturilor, recoltei, optimizării și al simplității.

Iată previziunile pentru primele șase zodii!

Berbec/Ascendent în Berbec

Îți vei da seama și singur că obiectivul principal al săptămânii va fi atenția sporită la detalii. Vei avea de organizat o mulțime de treburi și tot vei mai suspina după vacanță sau după distracție. În plus, nu vei avea mult timp la dispoziție și pentru activitățile recreative. Se vor schimba unele condiții la locul de muncă.

Taur/Ascendent în Taur

Când toată lumea va fi preocupată de problemele gospodărești sau de cele de la serviciu, tu s-ar putea să fii mai relaxat ca niciodată. Mintea îți va fi cel mai mare aliat pentru că va funcționa în parametri doriți de tine. Și vei găsi numeroase soluții tocmai pentru că vei fi bine dispus sau încrezător în propria persoană.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Prima jumătate a săptămânii va fi pe placul tău. Singura problemă va fi aceea a tendinței de a face cheltuieli compulsive. Din a doua jumătate a săptămânii, vei începe să te gândești la obiective serioase. Unii dintre voi vor dori să aducă îmbunătățiri locuinței sau chiar să se mute.

Rac/Ascendent în Rac

Vei avea puterea să spui “nu” de fiecare dată când principiile îți vor fi încălcate. Cu Venus și Jupiter de partea ta, beneficiezi de carismă, putere de convingere și capacitatea de a-ți atrage numeroase momente norocoase. Poți organiza călătorii sau evenimente.

Leu/Ascendent în Leu

Atenția ta se va muta către zona financiară. Unii dintre voi își vor da seama că au nevoie de o nouă strategie în acest sens. Vremurile actuale sunt instabile și nu vrei să rămâi în urmă. Pot apărea cheltuieli suplimentare și ai nevoie de un buget de risc.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Ești protagonistul săptămânii! Începe sezonul tău și vei avea parte și de o Lună Nouă. Altfel spus, îți recapeți energia și dorința de a te ocupa de proiecte mărețe. Unii dintre voi își vor dori o schimbare, în ceea ce privește cariera sau legată de viața personală. Prietenii vor fi de mare sprijin.

