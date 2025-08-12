Previziuni astrale a doua jumătate a lunii august 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Cea mai importantă veste este aceea că Mercur și-a oprit retrogradarea! Ceea ce înseamnă că nu ne va mai da planurile peste cap, mai ales dacă vom fi în concediu!

Berbec/Ascendent în Berbec

Obiectivul principal al următoarei perioadei va fi îmbunătățirea relației cu partenerul sau decizia de a dedica timp suplimentar vieții personale. Îți vei da seama că nu cariera îți oferă fericirea supremă, ci familia sau pasiunile.

Taur/Ascendent în Taur

Unii dintre voi vor avea un dor de ducă fantastic. Și chiar vor apărea oportunități în acest sens! De asemenea, veți putea rezolva problemele administrative sau din gospodărie mult mai repede. V-ar ajuta să și învățați ceva nou.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vei avea parte de numeroase oportunități pe plan financiar, însă vor apărea și cheltuieli suplimentare. Este perioada cea mai potrivită pentru negocieri sau pentru a investi în propria persoană.

Rac/Ascendent în Rac

Am putea spune că vei fi favoritul astrelor! Cu Venus și cu Jupiter de partea ta, nimic nu îți poate sta în cale! Vei reuși să treci mai repede și peste problemele din gospodărie sau eventualele neînțelegeri cu familia.

Leu/Ascendent în Leu

Este momentul să acorzi atenție suplimentară investigațiilor medicale sau stilului de viață. Dacă vei pleca în vacanță, fă tot posibilul să te deconectezi de problemele de la serviciu. În mare parte, depinde doar de tine.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Astrele te vor ajuta să îți duci la final toate planurile. Prietenii sau alte persoane apropiate vor sări în sprijinul tău în acest sens. Luna Nouă de pe 23 august este clipa potrivită pentru un nou început, pentru o altă viață.

Balanță/Ascendent în Balanță

Marte se va afla în semnul tău și se va asigura că nu vei avea clipe liniștite. Chiar dacă este încă vară și contează foarte mult vacanța sau concediul. Să știi că pot apărea șanse din punct de vedere profesional.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Ultima jumătate din luna august este menită pentru a face un pas în spate. Să te ocupi de curățenie(la propriu și la figurat), de sănătate, de relaxare și de activitățile dedicate sufletului. Călătoriile sunt avantajate.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Pot apărea momente în care tu și prietenii nu sunteți de acord în mai multe privințe. Este cazul să îți aperi interesele și să te retragi de acolo unde pierzi energie și resurse. Îți poți orienta puterea către proiectele profesionale.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Pe plan relațional, sunt vești bune. Indiferent de situația actuală, Venus și Jupiter te pot ajuta să o îmbunătățești sau să iei deciziile potrivite. Ferește-te de conflicte sau discuții contradictorii cu șefii sau autoritățile!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ba vei fi destul de harnic, ba vei fi destul de leneș. Cu greu îți vei găsi motivația sau dorința de a rămâne consecvent. Astrele îți recomandă să acorzi atenție suplimentară stilului de viață și modului în care îți risipești veniturile.

Pești/Ascendent în Pești

O perioadă foarte romantică! A doua jumătate a lunii august va fi memorabilă mai ales pentru cei care vor să traiască viața din plin! Pentru iubire, pasiune, creativitate și competiții. Răsfățul va fi cel mai important.

