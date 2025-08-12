Data publicării:

EXCLUSIV  Previziuni astrale a doua jumătate a lunii august 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre evenimentele din ultima jumătate a lunii august. 

Cea mai importantă veste este aceea că Mercur și-a oprit retrogradarea! Ceea ce înseamnă că nu ne va mai da planurile peste cap, mai ales dacă vom fi în concediu!

Berbec/Ascendent în Berbec

Obiectivul principal al următoarei perioadei va fi îmbunătățirea relației cu partenerul sau decizia de a dedica timp suplimentar vieții personale. Îți vei da seama că nu cariera îți oferă fericirea supremă, ci familia sau pasiunile.

Taur/Ascendent în Taur

Unii dintre voi vor avea un dor de ducă fantastic. Și chiar vor apărea oportunități în acest sens! De asemenea, veți putea rezolva problemele administrative sau din gospodărie mult mai repede. V-ar ajuta să și învățați ceva nou.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vei avea parte de numeroase oportunități pe plan financiar, însă vor apărea și cheltuieli suplimentare. Este perioada cea mai potrivită pentru negocieri sau pentru a investi în propria persoană.

Rac/Ascendent în Rac

Am putea spune că vei fi favoritul astrelor! Cu Venus și cu Jupiter de partea ta, nimic nu îți poate sta în cale! Vei reuși să treci mai repede și peste problemele din gospodărie sau eventualele neînțelegeri cu familia.

Leu/Ascendent în Leu

Este momentul să acorzi atenție suplimentară investigațiilor medicale sau stilului de viață. Dacă vei pleca în vacanță, fă tot posibilul să te deconectezi de problemele de la serviciu. În mare parte, depinde doar de tine.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Astrele te vor ajuta să îți duci la final toate planurile. Prietenii sau alte persoane apropiate vor sări în sprijinul tău în acest sens. Luna Nouă de pe 23 august este clipa potrivită pentru un nou început, pentru o altă viață.

Balanță/Ascendent în Balanță

Marte se va afla în semnul tău și se va asigura că nu vei avea clipe liniștite. Chiar dacă este încă vară și contează foarte mult vacanța sau concediul. Să știi că pot apărea șanse din punct de vedere profesional.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Ultima jumătate din luna august este menită pentru a face un pas în spate. Să te ocupi de curățenie(la propriu și la figurat), de sănătate, de relaxare și de activitățile dedicate sufletului. Călătoriile sunt avantajate.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Pot apărea momente în care tu și prietenii nu sunteți de acord în mai multe privințe. Este cazul să îți aperi interesele și să te retragi de acolo unde pierzi energie și resurse. Îți poți orienta puterea către proiectele profesionale.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Pe plan relațional, sunt vești bune. Indiferent de situația actuală, Venus și Jupiter te pot ajuta să o îmbunătățești sau să iei deciziile potrivite. Ferește-te de conflicte sau discuții contradictorii cu șefii sau autoritățile!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ba vei fi destul de harnic, ba vei fi destul de leneș. Cu greu îți vei găsi motivația sau dorința de a rămâne consecvent. Astrele îți recomandă să acorzi atenție suplimentară stilului de viață și modului în care îți risipești veniturile.

Pești/Ascendent în Pești

O perioadă foarte romantică! A doua jumătate a lunii august va fi memorabilă mai ales pentru cei care vor să traiască viața din plin! Pentru iubire, pasiune, creativitate și competiții. Răsfățul va fi cel mai important.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii august 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
12 aug 2025, 21:32
Horoscop 12 august 2025. Bucurie pentru Rac, neînțelegeri pentru Balanță
12 aug 2025, 08:30
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
11 aug 2025, 20:47
Vin vremuri tensionate pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
05 aug 2025, 19:35
Lună Plină în Vărsător. Vești bune și rele pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
07 aug 2025, 19:32
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 iul 2025, 11:39
ParintiSiPitici.ro
Amenințare gravă în școli: Vaccinările copiilor scad dramatic! Medicii fac un apel urgent către părinți: „Când suntem vaccinați, construim ceea ce se numește imunitate colectivă”
12 aug 2025, 15:48
Horoscop 25 iulie 2025. Zodia care se va lăsa influențată de prieteni
25 iul 2025, 07:44
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
10 aug 2025, 15:51
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
10 aug 2025, 13:35
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 iul 2025, 21:31
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
03 aug 2025, 17:31
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
03 aug 2025, 14:00
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
27 iul 2025, 18:04
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
27 iul 2025, 18:00
Horoscop 24 iulie 2025. Luna Nouă oferă oportunități unei zodii
24 iul 2025, 07:37
Final de iulie cu lecții pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
23 iul 2025, 21:42
Horoscop 11 august 2025. Mercur nu mai este retrograd!
11 aug 2025, 07:48
Horoscop 10 august 2025. Tensiuni pentru Berbec și Balanță
10 aug 2025, 07:47
Horoscop 9 august 2025. Lună Plină afectează o zodie
09 aug 2025, 08:05
Horoscop 8 august 2025. Berbecul va fi convingător, Balanța se va descurca în orice situație
08 aug 2025, 07:46
Horoscop 7 august 2025. Zi importantă pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
07 aug 2025, 07:42
Horoscop 6 august 2025. Cheltuieli inevitabile pentru Leu
06 aug 2025, 07:39
Horoscop 5 august 2025. Balanța nu are control, iar Săgetătorii au probleme la serviciu
05 aug 2025, 07:34
Horoscop 23 iulie 2025. Zodia care trebuie să stea departe de problemele altora
23 iul 2025, 07:28
Horoscop 4 august 2025. O zodie va fi prea competitivă
04 aug 2025, 07:55
Horoscop 3 august 2025. Zodia cu probleme în dragoste
03 aug 2025, 07:51
Horoscop 2 august 2025. O zodie va fi prea naivă
02 aug 2025, 07:47
Horoscop 1 august 2025. Încurcături pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
01 aug 2025, 07:43
Horoscop 31 iulie 2025. Venus aduce beneficii unei zodii
31 iul 2025, 07:40
Horoscop 30 iulie 2025. Confuzie și dezamăgiri pentru o zodie
30 iul 2025, 07:36
Horoscop 29 iulie 2025. Probleme la serviciu pentru o zodie
29 iul 2025, 07:31
Horoscop 28 iulie 2025. Probleme în familie pentru o zodie
28 iul 2025, 07:28
Horoscop 27 iulie 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie
27 iul 2025, 07:24
Horoscop 26 iulie 2025. O zodie va fi foarte generoasă
26 iul 2025, 07:19
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 23 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
22 iul 2025, 18:22
Ce aduce Sezonul Leului pentru fiecare zodie până pe 22 august
22 iul 2025, 21:02
Horoscop 22 iulie 2025. Zodia care își recapătă energia
22 iul 2025, 08:32
Lună Nouă pe 24 iulie. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
21 iul 2025, 22:28
Horoscop 21 iulie 2025. Cheltuieli nedorite pentru o zodie
21 iul 2025, 08:26
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
20 iul 2025, 16:01
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
20 iul 2025, 15:30
Horoscop 20 iulie 2025. O zodie va fi luată prin surprindere de apropiați
20 iul 2025, 08:40
Horoscop, sâmbătă, 19 iulie 2025
19 iul 2025, 08:24
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
18 iul 2025, 22:08
Horoscop 18 iulie 2025. Mercur retrograd va afecta o zodie
18 iul 2025, 07:42
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
17 iul 2025, 20:44
Horoscop, joi, 17 iulie 2025. O zodie amână unele cheltuieli
17 iul 2025, 07:21
Vești bune și rele pentru Gemeni, Rac, Leu, Vărsător, Scorpion. Avantaj pentru Berbec
16 iul 2025, 17:32
Horoscop 16 iulie 2025. Neajunsuri financiare pentru o zodie
16 iul 2025, 07:16
Horoscop 15 iulie 2025. Zodia care va avea o zi memorabilă
15 iul 2025, 08:08
Horoscop 15 iulie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
14 iul 2025, 17:06
Cele mai noi știri
pe 12 August 2025
Creierul îmbătrânește după 40 de ani. Iată cum îl poți păstra tânăr
pe 12 August 2025
Semnele durerii abdominale care impun vizita urgentă la medic. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), atenționare privind mâncarea
pe 12 August 2025
Departamentul de Stat al SUA deplânge "deteriorarea" drepturilor omului în Europa: Cazul României
pe 12 August 2025
Turcia renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară
pe 12 August 2025
Este adevărat că telefoanele mobile sunt rezistente la apă? Acești doi factori le pun în pericol
pe 12 August 2025
Plăcintă cu brânză „ciufulită” - rețeta delicioasă și ușor de făcut cucerește internetul
pe 12 August 2025
Nemții au crezut că văd OZN-uri pe cer, la primele ore ale dimineții. Ce era, de fapt / foto în articol
pe 12 August 2025
Franța, sub cod roșu. Canicula de peste 40°C paralizează transportul și pune spitalele în alertă
Cele mai citite știri
pe 12 August 2025
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
pe 12 August 2025
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
pe 12 August 2025
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
pe 12 August 2025
Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București
pe 12 August 2025
Horoscop 12 august 2025. Bucurie pentru Rac, neînțelegeri pentru Balanță
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel