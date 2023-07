Horoscop rune 24 - 31 iulie 2023. Mihai Voropchievici: Schimbare pentru o zodie care le aduce cât se poate de mulți bani

Iată horoscopul runelor pentru 24 - 31 iulie 2023, adus de către numerologul Mihai Voropchievici la Antena3:

Horoscop rune 24-31 iulie 2023 Berbec

Berbecul a rămas ancorat ca şi săptămâna trecută în aceleaşi metehne. E greu să îl pui pe linia normală pentru că nu vrea să mai facă nimic pentru el. Aşteaptă totul să se reverse asupra lui, a simţit că există o infuzie de dragoste din altă parte şi, pur şi simplu, a devenit foarte receptiv la toate săgeţile trimise de Cupidon. Două săptămâni de îndrăgosteală nebună. Istoria care se repetă în această săptămână, de săptămâna trecută, se pare că îi dă o satisfacţie extraordinară. Simte că trebuie să facă ceva, să se ducă şi el la casa lui.

Horoscop rune 24-31 iulie 2023 Taur

Taurul se ia la bătaie cu timpul, se joacă cu clepsidra. Are o săptămână de bine şi rău. E plin de gelozii, dar are şi pasiune. E cu gândul la bani, vrea bani mulţi, are nevoie de mai mulţi bani. O întâlnire personală pe care i-o aranjează cineva este dominată de atracţie fizică. Dragoste la prima vedere. Explozie de dragoste, găseşte acel partener pe care şi-l doreşte, are şi potenţă fizică şi financiară şi e timpul să ocupe mai mult de dragoste. Taurul se gândeşte, undeva, la o uniune pe termen lung.

Horoscop rune 24-31 iulie 2023 Gemeni

Au o săptămână de protecţie şi undeva un ajutor nesperat din partea cuiva. Protecţia pe care a avut-o Taurul săptămâna trecută acum s-a mutat la Gemeni. Se întrevede o alianţă serioasă, atât profesional, cât şi pe latură afectivă în viaţa Gemenilor. Nu faceţi altceva decât să vă controlaţi sau să vă testaţi sentimentele pentru că este prima săptămână în care Geamănul se gândeşte serios la un parteneriat pe termen lung.

Horoscop rune 24-31 iulie 2023 Rac

Racul are o săptămână plină de emoţii puternice, dar şi cu ceva trăiri din amintiri. Se mută în timp, îi place să trăiască în trecut, dar acum este foarte receptiv la nevoile celor din jur aşa că de multe ori renunţă la el şi trece să îi ajute pe ceilalţi şi elimină din ceea ce îi place lui. Această pasivitate, în schimb, o să îl ajute să iasă cu faţa curată dintr-o tensiune care se iveşte în familie. A creat ceva, a băgat băţul prin gard şi s-a retras, iar acum aşteaptă efectele. Să încerce pe cât e posibil să evite asta pentru că nu toată lumea e înţelegătoare.

Horoscop rune 24-31 iulie 2023 Leu

Săptămână de comunicare, de echilibru, simpatii, schimbări de idei, comentarii, mesaje, telefoane sau efectiv o deplasare acolo unde se iveşte o reuniune de familie. Atracţie mai mult decât intelectuală sau fizică, dialog mult, cu o persoană care te priveşte din umbră.

Horoscop rune 24-31 iulie 2023 Fecioară

Bulgărele de foc care a fost săptămâna trecută la zodia Săgetător se mută la Fecioară. Îi face pe nativii din Fecioară să facă ce nu au făcut niciodată. Să acţioneze cu rapiditate, să găsească tot felul de soluţii la tot felul de probleme, să caute să facă deplasări, întâlniri benefice, schimburi de idei şi de situaţii care să le aducă cât se poate de mulţi bani. Creează situaţii benefice în jurul lor, îşi asumă responsabilităţi şi îşi aduce şansa de partea lor în situaţii apărute instant.

Horoscop rune 24-31 iulie 2023 Balanţă

Balanţa are de gând să facă lucruri interesante. Are parte de întâlniri benefice, schimbări rentabile, face o vizită, cineva care a plecat undeva se întoarce, iar întoarcerea îi produce o mare bucurie şi, pur şi simplu, îi aduce nişte revelaţii. Relaţiile amicale cu cei din jur se întăresc, prietenii te ajută în evoluţia unei relaţii, dar sfatul este: fă tu primul pas, fii altruist şi pozitiv şi vei câştiga.

Horoscop rune 24-31 iulie 2023 Scorpion

Scorpionul au în jurul lor persoane de rea-credinţă, care îi trădează, îi abandonează în situaţii cumpănă, sunt prizonierii unei situaţii din care pare că nu pot să iasă şi nu pot să găsească rezolvarea până în final. Puteţi să renunţaţi la acele persoane, chiar dacă aţi lucrat o perioadă bună de timp, renunţaţi pentru că e o persoană toxică, dar înainte încercaţi să faceţi o analiză clară, succintă pentru că s-ar putea, totuşi, din răutatea voastră să aveţi la final o deziluzie. Un sfat care îl bagă în cumpănă pe Scorpion: renunţă la ăla că e toxic, dar nu renunţa că mai ai ceva de obţinut de la el.

Horoscop rune 24-31 iulie 2023 Săgetător

Săgetătorul e stăpân pe situaţie, călătoreşte, înaintează cu grijă, are tot felul de opţiuni. Obţine succese, reuşite în tot ceea ce întreprinde. Există posibilitatea să semnezi un contract foarte avantajos. În familie există armonie în cuplu, ai sentimente nobile, altruiste. Vei face călătorii împreună, dar fără copii. Descoperiţi pasiunea doar voi doi.

Horoscop rune 24-31 iulie 2023 Capricorn

Începutul unei noi acţiuni în profesie. Asta e bucuria lor, să schimbe locul de muncă, iar asta le va aduce exact realizarea materială pozitivă pe care şi-o doresc. Întâlnirea cu o persoană mai în vârstă va pune bazele unei relaţii profesionale nemaipomenite. Dragostea poate să mai aştepte.

Horoscop rune 24-31 iulie 2023 Vărsător

Vărsătorul are parte de reuşită, fericire, se afirmă, i se recunosc toate meritele, clarifică cu succes o situaţie care era lăsată în coadă de peşte şi apare o întâlnire pasională. Eşti iubită şi iubeşti. Sau eşti iubit şi iubeşti. Persoana respectivă are atât de multă afectivitate şi ţi-o oferă şi ţie pentru a fi fericit/ă.

Horoscop rune 24-31 iulie 2023 Peşti

Peştii demarează o acţiune nouă pentru că sunt combativi. Au parte de combativitate, atât la locul de muncă, cât şi acasă, dar undeva încearcă, acasă, din tensiunile pe care ştiu ei să le provoace zilnic, să relanseze relaţia. Cei necăsătoriţi cunosc o persoană tânără şi încep o nouă relaţie. Te vei lansa în relaţia asta dacă cineva va fi totuşi activ şi nu va fi pasiv faţă de acţiunile tale. Peştii se reped într-o relaţie fără să ştie ce îi aşteaptă.

