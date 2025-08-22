Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă previziunile pentru weekendul 23-24 august. 

Urmează un weekend foarte plin! Cel puțin din punctul de vedere al astrelor. După intrarea Soarelui în Fecioară de vineri, sâmbătă vom avea o Lună Nouă în același semn. Iar duminică, Soarele va face un careu cu Uranus din Gemeni. Cu alte cuvinte, exact atunci când ne va apuca hărnicia, ne vom lovi de tot soiul de situații neprevăzute.

Balanță/Ascendent în Balanță

Weekendul acesta nu va fi, neapărat, pe placul tău. Ți-ai dori liniște și relaxare, însă vor lipsi cu desăvârșire. Astrele îți recomandă să devii mai selectiv, sâ nu te implici în problemele celorlalți și să te pui pe primul loc.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vei descoperi cât de mult contează pentru tine prietenia. De altfel, nu prea vei dori să te plictisești. Participi la evenimente, porți conversații multiple și s-ar putea să cunoști oameni noi interesanți. Călătoriile vor fi cu suspans.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Este una dintre acele perioade în care toate oalele se sparg în capul tău. Deși tu faci totul ca la carte, vei fi nevoit să suporți consecințele greșelilor celor dragi. Pe plan relațional, te poți confrunta cu un nivel crescut de instabilitate.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Călătoriile nu vor fi simple. Pot apărea numeroase surprize, evenimente bizare și probleme cu tehnologia. De asemenea, trebuie să acorzi atenție actelor și investițiilor. Nu este cazul să te lași influențat de nimeni.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Unii dintre voi vor avea tendința de a-și aglomera calendarul acestui weekend. Însă își vor da seama foarte repede că nu au timp și resurse pentru tot ce și-au propus. Astrele vă invită să amânați cheltuielile care nu sunt urgente.

Pești/Ascendent în Pești

Luna Nouă se va petrece în casa a șaptea. Partenerul se va demonstra a fi “cănuță, om sucit”. Tu vrei ceva, el altceva. Așa că va trebui să faci unele compromisuri pentru a păstra liniștea. În plus, pentru alți nativi, weekendul va veni cu numeroase surprize.

