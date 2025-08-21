Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

strologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă previziunile pentru weekendul 23-24 august. 

Urmează un weekend foarte plin! Cel puțin din punctul de vedere al astrelor. După intrarea Soarelui în Fecioară de vineri, sâmbătă vom avea o Lună Nouă în același semn. Iar duminică, Soarele va face un careu cu Uranus din Gemeni. Cu alte cuvinte, exact atunci când ne va apuca hărnicia, ne vom lovi de tot soiul de situații neprevăzute.

Berbec/Ascendent în Berbec

Este weekendul perfect pentru a te ocupa de curățenie! Asta mai ales dacă nu vei fi în vacanță. Și pentru unii și pentru alții, se anunță câteva zile aglomerate. Rutina va fi afectată. Și de cele mai multe ori, va trebui să te descurci singur în cazul unor probleme.

Taur/Ascendent în Taur

Pentru tine începe un sezon potrivit pentru romantism, iubire, dorința de a străluci. Ce-i drept, nu prea te vei putea ține de planurile inițiale, însă vei începe să iubești sau să apreciezi spontaneitatea. Mulți dintre voi vor dori să nu stea doar în casă, ci să participe la numeroase evenimente.

Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Luna Nouă se va petrece în casa a patra. Vei fi preocupat de confort, siguranță și armonie. Mai ales în sânul familiei. Vei depune eforturi pentru ca locuința să fie pe placul tău. De asemenea, vei fi prins în foarte multe discuții, online sau offline, cu oamenii dragi.

Rac/Ascendent în Rac

Dorul tău de ducă va fi uimitor! Sau dorința de a te conecta cu mulți oameni. Aproape că îți vei amâna rutina sau treburile gospodărești pentru a te plimba sau pentru a revedea cu aceia dragi. Și până la urmă, chiar ai nevoie de un weekend de pomină!

Leu/Ascendent în Leu

Ochii văd, inima cere! Iar buzunarele tale vor fi destul de afectate! Chiar dacă îți vei propune să fii cât mai calculat, îți va fi destul de greu. Pentru că vitrinele magazinelor sau unele site-uri îți vor face cu ochiul și nu vei rezista atracției.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Soarele intră în semnul tău, acolo unde se va petrece și o Lună Nouă. Ceea ce înseamnă că este cazul de o schimbare! Una mult așteptată! Poți începe cu înfățișarea, vestimentația sau rutina. Prietenii vor avea și ei numeroase idei de petrecere a timpului liber, chiar pe placul tău. 

