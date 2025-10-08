€ 5.0963
Data publicării: 18:52 08 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 9 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-noua-daniela-simulescu_21860900 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de joi, 9 octombrie 2025.

Joi, Luna își continuă tranzitul în semnul Taurului. Dar să nu uităm că Venus se apropie de o opoziție cu Saturn. Ceea ce înseamnă că ne vom confrunta cu un dezechilibru între nevoia de iubire și nevoia de responsabilitate. Relațiile, mai ales cele amoroase, vor cere efort, răbdare și stabilitate.

