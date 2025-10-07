€ 5.0916
Data publicării: 21:22 07 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 8 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-daniela-simulescu-astrolog-dcnews_66819600 Astrolog Daniela Simulescu - foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de miercuri, 8 octombrie 2025.

Luna va tranzita semnul Taurului. Iar Venus din Fecioară se află într-un sextil cu Jupiter din Rac. Ambele aspecte ne ajută să depășim momentele mai provocatoare cu grație, răbdare și cu o doză serioasă de pragmatism. De altfel, vom reuși să vedem jumătatea plină din orice situație.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, miercuri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

