Horoscop 7 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Marți, 7 octombrie, se va petrece Luna Plină în semnul Berbecului. Un eveniment care ne învață că, pentru a câștiga ceva, avem nevoie mai întâi să pierdem ceva. Când vorbim despre arhetipul Berbecului avem în vedere curajul, ambiția, autenticitatea, competiția, prospețimea, pionieratul. Însă, Luna Plină vorbește despre un final, apogeu, o încheiere de etapă, seprarare.

Tot marți, Mercur din Scorpion face un careu cu Pluto din Vărsător. Multe dintre replicile noastre s-ar putea să fie mai tendențioase, mai ironice, mai cinice.

