Data publicării: 20:09 06 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 7 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

daniela-simulescu-dcnews-foto_00341300 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de marți, 7 octombrie 2025.

Marți, 7 octombrie, se va petrece Luna Plină în semnul Berbecului. Un eveniment care ne învață că, pentru a câștiga ceva, avem nevoie mai întâi să pierdem ceva. Când vorbim despre arhetipul Berbecului avem în vedere curajul, ambiția, autenticitatea, competiția, prospețimea, pionieratul. Însă, Luna Plină vorbește despre un final, apogeu, o încheiere de etapă, seprarare.

Tot marți, Mercur din Scorpion face un careu cu Pluto din Vărsător. Multe dintre replicile noastre s-ar putea să fie mai tendențioase, mai ironice, mai cinice. 

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, marți, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

