Data publicării: 20:14 05 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 6 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

daniela-simulescu-dcnews-foto_00341300 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de luni, 6 octombrie 2025.

Luni, 6 octombrie, Mercur, își începe tranzitul în semnul Scorpionului, unde va sta până pe 29 octombrie. Și se va alătura lui Marte. 

Mintea noastră va fi destul de curioasă. Ne vom demonstra a fi atrași de senzațional și de tot ce este ascuns. Mercur în Scorpion ne poate face detectivi perfecți, dar există riscul să suferim și de scenarită.

