Horoscop 6 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Luni, 6 octombrie, Mercur, își începe tranzitul în semnul Scorpionului, unde va sta până pe 29 octombrie. Și se va alătura lui Marte.

Mintea noastră va fi destul de curioasă. Ne vom demonstra a fi atrași de senzațional și de tot ce este ascuns. Mercur în Scorpion ne poate face detectivi perfecți, dar există riscul să suferim și de scenarită.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, luni, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Nu uita să te abonezi la canalele noastre: YouTube DC News și Youtube Astrosens!

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale: Facebook:

https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews