Horoscop 4 ianuarie: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară. Zodia care cere mai mulți bani, azi, la serviciu. Vei primi o mărire de salariu, o primă

Pe 4 ianuarie, Venus din Vărsător face un sextil cu Jupiter în Berbec. Este cazul să începem anul cu încredere în ceea ce privește zona amoroasă. De altfel, 2023 va fi mult mai bun pe plan afectiv, din punct de vedere astrologic. Dar pentru asta este nevoie să aducem prospețime în viața noastră.

Daniela Simulescu amintea de faptul că 2023 poate fi văzut ca un an al iubirii. Acest an are aspecte benefice pentru chestiuni ale inimii.

De exemplu, cu Jupiter în Taur din 16 mai și Venus retrogradă în Leu, între 23 iulie și 4 septembrie, cu toții vom avea ceva de povestit la acest capitol. Amintim aici și de intrarea lui Lilith în Leu de pe 8 ianuarie, care aduce multe limite testate pentru unii dintre noi. Astrologul amintește că totul va porni de la iubirea de sine și de la învățarea unor limite sănătoase.

Pe plan amoros, în acest an trebuie să știm cu adevărat ce ne dorim și să facem diferența dintre fluturașii toxici și angajamentele sănătoase.

Venus și-a început ieri tranzitul prin semnul Vărsătorului, unde va sta până pe 27 ianuarie. Vom fi mult mai cerebrali în ceea ce privește zona amoroasă, vom dori mult spațiu și libertate în relații. De aceea, Venus va avea un rol foarte important în 2023, mai ales că vine și rândul retrogradării.

Cu alte cuvinte, pe durata lui 2023, o să putem repara anumite relații sau putem să intrăm în relații serioase.

BERBEC

Tu chiar trebuie să te deschizi oportunităților, beneficiilor, dar asta înseamnă să te arăţi vulnerabil, să spui ce vrei, să îndrăznești, să ceri. Cu cât eşti mai încrezător, cu atât vei atrage oameni care să te ajute în perioada următoare.

TAUR

Gândeşte-te, visează, imaginează-ţi ce îţi dorești tu din punct de vedere profesional. Dacă accepţi că greșești, să ştii că vei fi foarte bine văzut la locul de muncă.

GEMENI

Vei avea toate beneficiile doar dacă îţi vei spune punctul tău de vedere, dar îl vei accepta şi pe cel al celorlalţi. Punctul tău de vedere nu îl exclude pe cel al celorlalţi şi nici invers. Astăzi, îţi dai seama că ai mai multe variante.

RAC

Este ziua în care ai putea să ceri mai mulţi bani, o mărire de salariu, o primă sau îţi vei negocia mult mai bine anumite condiții din punct de vedere financiar, la locul de muncă. Poate ai un interviu.

LEU

O zi bună să îţi faci planuri cu partenerul de viaţă. Este o zi bună să vă ambiţionaţi unul pe celălalt.

FECIOARĂ

Muncă făcută cu sens, cu pasiune, cu rost, ceva ce îţi face sufletul să vibreze. Îţi găseşti o motivaţie.

Previziunile integrale, în materialul video de mai jos:

