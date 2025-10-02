€ 5.0837
Data actualizării: 21:14 02 Oct 2025 | Data publicării: 21:14 02 Oct 2025

Horoscop 3 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Daniela Simulescu Astrolog Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de vineri, 3 octombrie 2025.

Vineri, Luna va tranzita tot semnul Vărsătorului, ceea ne ne face să menținem o oarecare detașare față de tot ce înseamnă emoții. Însă, Venus face o conjuncție cu Nodul Sud din Fecioară. Aspect este menit să ne trezească pragmatismul și simțul analitic atunci când este vorba de relațiile personale sau de raportarea la bani. Și să nu uităm că perfecțiunea este pur subiectivă!

