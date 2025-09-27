Horoscop 29 septembrie - 5 octombrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

În săptămâna ce urmează, astrele nu ne-au pregătit multe evenimente. Mercur din Balanță va face un careu cu Jupiter din Rac, iar Venus se va întâlni cu Nodul Sud în Fecioară. Primul îi poate face pe cei mai timizi să iasă din zona de confort, dar și pe cei energici să exagereze, în special în zona comunicării. Cel de-al doilea le va arăta unora dintre noi că au unele tipare pe plan amoros, unele destul de pragmatice.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 28 septembrie, de la ora 12:00, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

Nu uita să te abonezi la canalele noastre: YouTube DC News și Youtube Astrosens!

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale:

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews