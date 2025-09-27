€ 0.0000
Data publicării: 08:01 27 Sep 2025

Horoscop 29 septembrie - 5 octombrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

fotografie-noua-daniela-simulescu_21860900 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Horoscop săptămânal. Astrologul Daniela Simulescu ne oferă detalii despre cele mai importante evenimente din perioada 29 septembrie-5 octombrie. 

În săptămâna ce urmează, astrele nu ne-au pregătit multe evenimente. Mercur din Balanță va face un careu cu Jupiter din Rac, iar Venus se va întâlni cu Nodul Sud în Fecioară. Primul îi poate face pe cei mai timizi să iasă din zona de confort, dar și pe cei energici să exagereze, în special în zona comunicării. Cel de-al doilea le va arăta unora dintre noi că au unele tipare pe plan amoros, unele destul de pragmatice.

Emisiunea va fi transmisă duminică, 28 septembrie, de la ora 12:00, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

