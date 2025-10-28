Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de miercuri, 29 octombrie 2025.
Miercuri, 29 octombrie, se petrec foarte multe aspecte astrologice. Însă, cel mai important rămâne tranzitul lui Mercur în Săgetător. Planeta comunicării și a gândirii se mută în semnul filosofiei, călătoriei și aventurii. Atenție! Deși retrogradarea lui Mercur va începe abia pe 9 noiembrie, vom resimți din timp efectele acesteia. Cu alte cuvinte, vă recomandăm să acordați atenție suplimentară planificării și efectuării călătoriilor, mutărilor, semnării documentelor și chestiunilor juridice.
