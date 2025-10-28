Miercuri, 29 octombrie, se petrec foarte multe aspecte astrologice. Însă, cel mai important rămâne tranzitul lui Mercur în Săgetător. Planeta comunicării și a gândirii se mută în semnul filosofiei, călătoriei și aventurii. Atenție! Deși retrogradarea lui Mercur va începe abia pe 9 noiembrie, vom resimți din timp efectele acesteia. Cu alte cuvinte, vă recomandăm să acordați atenție suplimentară planificării și efectuării călătoriilor, mutărilor, semnării documentelor și chestiunilor juridice.

Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, miercuri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.