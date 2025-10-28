€ 5.0844
Data publicării: 19:43 28 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 29 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

daniela-simulescu-emisiune_85939300 Astrolog Daniela Simulescu/ Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de miercuri, 29 octombrie 2025.

Miercuri, 29 octombrie, se petrec foarte multe aspecte astrologice. Însă, cel mai important rămâne tranzitul lui Mercur în Săgetător. Planeta comunicării și a gândirii se mută în semnul filosofiei, călătoriei și aventurii. Atenție! Deși retrogradarea lui Mercur va începe abia pe 9 noiembrie, vom resimți din timp efectele acesteia. Cu alte cuvinte, vă recomandăm să acordați atenție suplimentară planificării și efectuării călătoriilor, mutărilor, semnării documentelor și chestiunilor juridice. 

Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

