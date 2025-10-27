Marți avem unul dintre cele mai bune aspecte! Trigonul între Marte în Scorpion și Jupiter din Rac ne conferă încredere în propria persoană și ceilalți, curaj, energie. De aceea, astrele ne recomandă activități fizice alături de persoane apropiate, dar și implicarea în acele activități care ne fac sufletul să vibreze. Vom fi competitivi și pasionali atunci când vom urmări atingerea unui obiectiv. Și straniu sau nu, însă intuiția ne va fi cel mai folositor instrument.

Ce aduce Sezonul Scorpionului pentru fiecare zodie până pe 22 noiembrie

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, marți, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.