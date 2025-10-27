€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 19:14 27 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 28 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

astrolog-daniela-simulescu_89744200 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de marți, 28 octombrie 2025.

Marți avem unul dintre cele mai bune aspecte! Trigonul între Marte în Scorpion și Jupiter din Rac ne conferă încredere în propria persoană și ceilalți, curaj, energie. De aceea, astrele ne recomandă activități fizice alături de persoane apropiate, dar și implicarea în acele activități care ne fac sufletul să vibreze. Vom fi competitivi și pasionali atunci când vom urmări atingerea unui obiectiv. Și straniu sau nu, însă intuiția ne va fi cel mai folositor instrument. 

Ce aduce Sezonul Scorpionului pentru fiecare zodie până pe 22 noiembrie

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, marți, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Distrigaz anunță o avarie la o țeavă de gaz, subterană, în centrul Bucureștiului. Trafic oprit
Publicat acum 10 minute
„Regimul cu 30 de grame” face furori în Anglia. Mihaela Bilic: O metodă ușoară pentru a scăpa de kilograme
Publicat acum 16 minute
Ministrul Szijjarto promite că Budapesta va bloca Ucraina în UE
Publicat acum 25 minute
Rapid București - Unirea Slobozia / Live Score
Publicat acum 34 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 16 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat acum 23 ore si 20 minute
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat pe 25 Oct 2025
Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 23 ore si 57 minute
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close