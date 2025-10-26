€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 20:36 26 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 27 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

Astrolog Astrosens 2 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de luni, 27 octombrie 2025.

Începem săptămâna cu Luna în Capricorn. În general, vom avea o atitudine serioasă în aproape toate domeniile. Vom încerca să ne păstrăm pragmatismul chiar și în acele momente când emoțiile ne copleșesc.

Vă reamintim faptul că Marte se pregătește să iasă din semnul Scorpionului. Fapt ce ne va determina, în aceste zile, să acționăm pe ultima sută de metri, atunci când simțim că nu se mai poate. 

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, luni, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Citește și Horoscop săptămânal. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
FCSB a învins-o pe UTA Arad. Cea mai clară victorie din acest sezon
Publicat acum 44 minute
Ilie Bolojan a clarificat situaţia vilei în care a locuit de când e premier
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Bolojan: Candidatul pe care îl vom susţine la Primăria Capitalei este Ciprian Ciucu
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Bolojan: Miza mea nu este să fiu premier în orice condiţii. Oricine vine premier va ajunge cu spatele la zid
Publicat acum 1 ora si 59 minute
Rusia spune că există "tentative" de sabotare a dialogului "constructiv" cu SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Oct 2025
Moment emoționant la Vocea României: Alessia Pop i-a lăsat pe jurați fără cuvinte / video
Publicat pe 24 Oct 2025
Nicușor Dan, răspuns la o problemă ridicată de Mircea Badea
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat pe 25 Oct 2025
Reacţia lui Ilie Bolojan după ce a fost huiduit la Carei, de Ziua Armatei
Publicat pe 24 Oct 2025
Vine războiul?! De ce vrea să plece Carrefour tocmai din România și Polonia
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close