Data publicării: 19:43 23 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 24 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-mai_69232300 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de vineri, 24 octombrie 2025.

Vineri, 24 octombrie, vom avea două aspecte astrologice: un careu Soare-Pluto și un trigon Mercur-Jupiter.

Primul este un aspect tensionat. Ne provoacă să ne implicăm în situații doar de dragul de a ne victimiza sau de a arăta cum ceilalți vor să ne manipuleze, să ne conducă și să ne facă să fim tot ceea ce noi nu credem că suntem. Lupta pentru putere ne va consuma enorm. 

Trigonul dintre Mercur și Jupiter, însă, este un aspect pozitiv. Care predispune la un mental alert și activ. Putem avea idei geniale pe care le vom comunica pe înțelesul tuturor. De asemenea, o zi nemaipomenită pentru a învăța ceva nou. Acest trigon ne poate oferi optimism chiar și în momentele de criză. 

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, vineri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

