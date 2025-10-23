Horoscop 24 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Vineri, 24 octombrie, vom avea două aspecte astrologice: un careu Soare-Pluto și un trigon Mercur-Jupiter.

Primul este un aspect tensionat. Ne provoacă să ne implicăm în situații doar de dragul de a ne victimiza sau de a arăta cum ceilalți vor să ne manipuleze, să ne conducă și să ne facă să fim tot ceea ce noi nu credem că suntem. Lupta pentru putere ne va consuma enorm.

Trigonul dintre Mercur și Jupiter, însă, este un aspect pozitiv. Care predispune la un mental alert și activ. Putem avea idei geniale pe care le vom comunica pe înțelesul tuturor. De asemenea, o zi nemaipomenită pentru a învăța ceva nou. Acest trigon ne poate oferi optimism chiar și în momentele de criză.

