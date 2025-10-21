€ 5.0832
Data publicării: 21:42 21 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 22 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Daniela Simulescu Astrolog Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de miercuri, 22 octombrie 2025.

Miercuri, 22 octombrie, se va petrece unul dintre cele mai importante evenimente ale toamnei din 2025! Neptun se reîntoarce în Pești, acolo unde a mai fost între 3 februarie 2012 și 30 martie 2025. Și până pe 26 ianuarie 2026, cât mai stă în acest semn, se va asigura să ne aducă schimbări pe plan social, în ceea ce privește granițele sau escapismul cauzat de rețelele sociale. Pe plan individual, zodiile mutabile(Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești) se vor trezi, din nou, cu un nor de ceață și confuzie. 

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, miercuri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

