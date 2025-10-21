Miercuri, 22 octombrie, se va petrece unul dintre cele mai importante evenimente ale toamnei din 2025! Neptun se reîntoarce în Pești, acolo unde a mai fost între 3 februarie 2012 și 30 martie 2025. Și până pe 26 ianuarie 2026, cât mai stă în acest semn, se va asigura să ne aducă schimbări pe plan social, în ceea ce privește granițele sau escapismul cauzat de rețelele sociale. Pe plan individual, zodiile mutabile(Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești) se vor trezi, din nou, cu un nor de ceață și confuzie.

