Data publicării: 21:33 01 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 2 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Astrolog Daniela Simulescu
 

Horoscop zilnic. Luna va tranzita semnul Vărsătorului.

Deși Mercur se va rupe de careul cu Jupiter, vom mai resimți, pentru o perioadă, efectele acestui aspect. Și cum Luna va tranzita semnul Vărsătorului, de unde va face un aspect tensionat cu Marte, este clar că vom avea tendința de a fugi de realitate și de a petrece prea mult timp în mediul online. Pur și simplu, puterea noastră de concentrare va fi inexistentă. Sau ne va lipsi capacitatea de a procesa acele emoții mai copleșitoare. 

