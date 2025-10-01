Horoscop 2 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Deși Mercur se va rupe de careul cu Jupiter, vom mai resimți, pentru o perioadă, efectele acestui aspect. Și cum Luna va tranzita semnul Vărsătorului, de unde va face un aspect tensionat cu Marte, este clar că vom avea tendința de a fugi de realitate și de a petrece prea mult timp în mediul online. Pur și simplu, puterea noastră de concentrare va fi inexistentă. Sau ne va lipsi capacitatea de a procesa acele emoții mai copleșitoare.

