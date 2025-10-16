Horoscop 17 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Luna va tranzita semnul Fecioarei. Iar Mercur se apropie de conjuncția cu Marte în semnul Scorpionului. Activitatea mentală va fi uimitoare. Și s-ar putea să căutăm soluții logice în orice, însă ne vom da seama că vom avea nevoie, din când în când, și de intuiție. Astrele ne recomandă să dăm atenție și limbajului non-verbal.

