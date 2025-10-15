€ 5.0885
Data publicării: 20:06 15 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 16 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

astrolog-daniela-simulescu-foto-emisiune-aprilie_42543400 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de joi, 16 octombrie 2025.

Soarele din Balanță se va menține în careul cu Jupiter din Rac. Iar Luna va trece din Leu în Fecioară, de unde va face un careu cu Uranus din Gemeni. Concluzia zilei este aceea că vom avea, în continuare, tendința de a exagera și de a ne împrăștia în mai multe direcții. Mercur se apropie de conjuncția cu Marte și s-ar putea să fim mai grăbiți în comunicare.

