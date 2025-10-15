Soarele din Balanță se va menține în careul cu Jupiter din Rac. Iar Luna va trece din Leu în Fecioară, de unde va face un careu cu Uranus din Gemeni. Concluzia zilei este aceea că vom avea, în continuare, tendința de a exagera și de a ne împrăștia în mai multe direcții. Mercur se apropie de conjuncția cu Marte și s-ar putea să fim mai grăbiți în comunicare.

