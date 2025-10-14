Miercuri, 15 octombrie, Soarele din Balanță va face un careu cu Jupiter din Rac. Ce ne poate aduce un asemenea aspect? Optimism exagerat, exces de zel, mândrie necontrolată. Mai ales în cadrul relațiilor personale. Ego-ul nostru va fi testat și ne vom da seama că avem nevoie de moderație și să evităm scurtăturile.

