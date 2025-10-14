€ 5.0879
Data publicării: 20:20 14 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 15 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-mai_69232300 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de miercuri, 15 octombrie 2025.

Miercuri, 15 octombrie, Soarele din Balanță va face un careu cu Jupiter din Rac. Ce ne poate aduce un asemenea aspect? Optimism exagerat, exces de zel, mândrie necontrolată. Mai ales în cadrul relațiilor personale. Ego-ul nostru va fi testat și ne vom da seama că avem nevoie de moderație și să evităm scurtăturile.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, miercuri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

