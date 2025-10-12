Horoscop 13 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de luni, 13 octombrie 2025.
Începem săptămâna cu Luna în Rac. Aceasta va face și o conjuncție cu Jupiter, aspect care ne va ajuta să procesăm emoțiile, indiferent de natura acestora. În plus, vom dori confort și siguranță. Unii dintre noi vor fi mai sensibili și influențabili. Iar generozitatea va fi la cote uimitoare.
de Val Vâlcu