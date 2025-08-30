Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 1-7 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO

Autor: Daniela Simulescu | Categorie: Stiri
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Horoscop săptămânal. Astrologul Daniela Simulescu ne oferă detalii despre cele mai importante evenimente din perioada 1-7 septembrie. 

Prima săptămânii a toamnei va fi destul de complicată din punct de vedere astrologic. Încă de luni, 1 septembrie, vom avea un eveniment important. Saturn se întoarce în Pești, acolo unde a mai fost între 7 martie 2023 - 25 mai 2025. Saturn ne va obliga să ne dăm seama ce este real și ce nu. În plus, va aduce noi lecții semnelor mutabile: Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești. 

Pe 2 septembrie, Mercur scapă de semnul contaminat de retrogradare al Leului și își începe tranzitul în Fecioară, care ne va ajuta să facem tranziția către activitățile toamnei.

Careul Marte-Jupiter pare, în primă fază, un generator de tensiuni, dar de fapt este un aspect care ne va face îndrăzneți, curajoși și dornici de acțiune. Până și cei mai fricoși vor avea mai multă încredere să treacă la fapte.

Iar Eclipsa de Lună/Luna Plină din Pești de 7 septembrie va fi potrivită pentru care vor dori să încheie situații din care se aleg doar cu firimituri.

