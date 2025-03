Reacții după ce Călin Georgescu a fost respins de CCR. Ce spun George Simion, Victor Ponta și Elena Lasconi

Update:

Anamaria Gavrilă, lidera Partidului Oamenilor Tineri (POT), a doua formațiune politică ce îl susține pe Călin GEorgescu, a spus după decizia CCR că „România se află într-o situație extrem de dificilă“.

„Odată cu anularea ilegală a alegerilor prezidențiale, un sistem înfiorător și-a arătat colții și devorează din democrația și din libertatea noastră de peste trei luni de zile. Mai sunt democrația și libertatea niște concepte importante pentru noi? Merită să ne luptăm pentru ele?“, s-a întrebat ea.

„Aceste decizii de interzicere a candidaturii de către judecătorii CCR și cei din BEC “ au creat “un precedent extraordinar de groaznic, de greu, de ciudat pentru țara noastră, precedentul de a judeca pe conștiință.

Un judecător poate să-i ia cuiva toată averea, toți bănuții, casa, tot ce are el și nimeni nu poate să-l tragă la răspundere pentru că este parte din sistem. Avem un sistem unde nici măcar nu putem identifica dictatorii din acest sistem“, a mai spus Anamaria Gavrilă.

Și Elena Lasconi, președinte USR, a transmis un mesaj, după ce Curtea Constituțională a respins toate contestațiile depuse față de decizia BEC de duminică.

„Contează ceea ce facem de acum înainte

Sper ca decizia CCR să fie doar un prim pas. Călin Georgescu trebuie să răspundă penal pentru toate grozăviile de care este acuzat în ultimele luni, iar instituțiile care au fost îngenuncheate de valul de dezinformare trebuie ridicate, recredibilizate! Românii au nevoie să își recapete încrederea în instituții!

Suntem mai dezbinați ca niciodată! Înțeleg că unii oameni sunt furioși și alții sunt fericiți în legătură cu această decizie. Dar nu putem să sărbătorim fără să ne gândim că încă sunt consecințe: frustrarea, adâncirea diviziunilor și creșterea neîncrederii în instituțiile noastre. Georgescu este doar o fațetă a unui sistem profund corupt și putred.

Democrația noastră este fragilă, iar o astfel de decizie ar trebui să rămână o excepție, nu o regulă. Dacă vrem să restabilim încrederea în instituțiile noastre, trebuie să ne asigurăm că acestea funcționează cu integritate și consecvență, nu într-un mod care alimentează incertitudinea și suspiciunea. Ce a fost făcut a fost făcut, iar acum trebuie să ne concentrăm asupra viitorului.

Am intrat în politică să schimb ceea ce nu merge, să fac bine, să-i înfrunt pe cei care de 35 de ani ne țin în beznă și iau mult de la noi toți și nu întorc nimic pentru cei de bună-credință, să schimb un sistem putred. Aroganța de la cel mai înalt nivel, corupția, bătaia de joc - trebuie să dispară. Am speranța că putem face asta, că este un moment pe care nu trebuie să-l ratăm! Eu am curaj să fac dreptate, dar este nevoie de noi toți în această încercare!

Înțeleg că mulți oameni sunt dezamăgiți de politică după toată această situație complicată legată de alegerile prezidențiale. Mă voi concentra pe încercarea de a vorbi cu acești oameni dezamăgiți și de a le oferi încurajarea mea pentru a lupta împreună pentru România și pentru binele acestui popor.“, a scris Elena Lasconi pe Facebook.

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, a transmis un mesaj pe Facebook, după ce candidatura lui Călin Georgescu a fost respinsă.

„„Bunul Dumnezeu rânduiește pentru fiecare o cruce potrivită cu puterea lui de a rezista, nu pentru a se chinui, ci pentru a urca de pe cruce în cer.”

Lupta pentru România și pentru români nu încetează niciodată! Nu trebuie niciodată să abandonăm! Nu trebuie niciodată să deznădăjduim! În cele din urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom învinge!“, a scris și Victor Ponta pe Facebook.

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, marți seara, contestațiile înregistrate împotriva invalidării candidaturii lui Călin Georgescu de către Biroul Electoral Central (BEC).

La câteva minute după, George Simion, președintele AUR și cel mai important susținător al lui Călin Georgescu, a transmis un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook.

„Rușine! Rușine! Rușine!

Nu ne veți învinge!

Deja poporul român s-a trezit!

Și va fi învingător! CG“, a scris George Simion pe Facebook.

„Ce rușine! Încă o dată, Curtea Constituțională își bate joc de poporul român, ne atacă democrația și drepturile și libertățile noastre esențiale. Suntem alături de Călin Georgescu“, a scris George Simion și pe X.

Potrivit primelor informații, judecătorii au respins în unanimitate contestațiile depuse împotriva deciziei Biroului Electoral Central. Reamintim că, duminică seara, BEC a motivat, în decizia de respingere a înregistrării candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale 2025, că a ținut cont de apsectele fundamentale „deja tranșate“ de CCR la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

„Curtea Constituţională a tranşat implicit şi general obligatoriu şi cu privire la neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru înregistrarea candidaturii depuse de către candidatul Georgescu Călin, fiind inadmisibil ca, la reluarea procesului electoral, să se considere că aceeaşi persoană îndeplineşte condiţiile pentru a accede la funcţia de Preşedinte al României“, se preciza în motivarea BEC.

