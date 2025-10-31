€ 5.0851
Data publicării: 15:05 31 Oct 2025

George Simion cere protecție pentru el și familia lui: Antifa a vandalizat sediul AUR / Ultima măsură, azil politic în SUA
Autor: Ioan-Radu Gava

george-simion-mesaj-magistrati_26455900 Foto: Agerpres
 

George Simion cere protecție pentru el, familia lui și colegii din conducerea AUR, după ce membri ai grupării Antifa au vandalizat sediul partidului.

George Simion, președintele AUR, cere, într-o postare pe blogul său, protecție pentru el, familia sa și colegii din conducerea formațiunii politice, după ce membri ai organizației Antifa au vandalizat sediul partidului.

„Ieri, 30 octombrie, fațada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa, organizație aflată în proces de a fi scoasă în afara legii în Statele Unite, fiind etichetată de către administrația Trump ca fiind ”teroristă”. Până în acest moment, poliția nu a identificat făptașii, deși există imagini video detaliate cu întreaga operațiune de vandalizare.

Pe 15 septembrie am depus, conform legii, plângere pentru amenințările cu moartea primite după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk. Au fost peste 90 de amenințări: la multe dintre ele se cunosc persoanele, cu nume și prenume reale. Nicio audiere nu a avut loc până în prezent; dacă facem o comparație cu alte cazuri din spațiul public care vizează reprezentanți de nivel înalt, se poate observa foarte ușor un dublu standard.

Poliția nu își face datoria, serviciile secrete – interpelate de colegii mei – și-au declinat competența; probabil sunt preocupate cu fabricarea de dosare politice împotriva celor care, conform spuselor lui Nicușor Dan, stau prea bine în sondaje ”și trebuie să ocupe un loc mult mai mic în încrederea populației față de cel pe care îl ocupă azi”“, scrie Simion.

„Ultima măsură va fi solicitarea de azil politic în SUA“

„Având în vedere toate aceste aspecte, precum și plasarea mea pe „lista neagră” a Batalionului Getica, compus din mercenari români care luptă în Ucraina, în calitate de președinte al unui partid politic parlamentar și având în vedere prevederile legale, solicit Serviciului pentru Pază și Protecție asigurarea protecției pentru viața mea, a familiei mele și a colegilor din conducerea partidului AUR.

Dacă lipsa de reacție față de atacurile bazate pe opiniile noastre politice va continua, iar în fruntea statului român vor rămâne figuri cu atitudini și acțiuni anti-americane și antidemocratice, vom considera că partidul nostru nu își poate îndeplini obiectivele conform cadrului statutar, în lipsa unui cadru democratic temeinic.

Reamintesc că România este considerată a fi un regim hibrid din cauza evenimentelor din 2024 și 2025 – începute prin comasarea alegerilor, interzicerea unor candidați și anularea de alegeri. Gradual, vom lua toate măsurile pentru protecția personală și pentru revenirea la un climat democratic; iar dacă acestea nu vor funcționa, ultima măsură va fi solicitarea de azil politic în Statele Unite“, mai precizează liderul AUR.

