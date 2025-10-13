€ 5.0903
Data actualizării: 23:16 13 Oct 2025 | Data publicării: 23:15 13 Oct 2025

George Simion a decis dacă va candida pentru un nou mandat la șefia AUR
Autor: Andrei Itu

george-simion-mesaj-magistrati_26455900 Foto: Agerpres
 

Preşedintele AUR, George Simion, a vorbit despre Congresul partidului, care va avea loc la sfârşitul lunii noiembrie.

Totodată, George Simion a anunțat că îşi va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea formaţiunii.

"Vom prezenta, la fel ca în 2022, moţiuni în rândul partidului. Partidul nostru a crescut de la un rând de alegeri la altul. Sigur că ne-am dori să creştem şi mai mult. De asemenea, ponderea membrilor de partid a crescut de la câteva sute la peste 45.000 în prezent. Eu mi-am înaintat candidatura şi alţi colegi sunt liberi să îşi înainteze candidatura, fie pe moţiunea mea, fie pe altă moţiune. Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie şi ţara. Aşa că noi ne vom ţine de Constituţia noastră care înseamnă statutul partidului", a precizat Simion, într-o conferinţă de presă, la Parlament.

George Simion este "bucuros de calitatea umană" din AUR

"Sigur că se poate mai bine şi, de aceea, apelul nostru în toate filialele, am desemnat 41 de responsabili pentru filialele judeţene şi responsabili pentru organizaţia Republica Moldova şi organizaţia diaspora, este de a realiza conferinţe judeţene. Ele vor avea loc pe parcursul lunii noiembrie şi lucrurile sunt într-un proces statutar", a afirmat Simion.

Pe de altă parte, liderul AUR a criticat faptul că Guvernul nu organizează alegeri în Capitală, menţionând că este "inadmisibil" să se facă alegeri când "le convine" celor de la putere, în dispreţ faţă de cetăţeni.

"Ca să ajungem la un moment al alegerilor pe Bucureşti, aceste alegeri trebuie organizate. Ca să fim luaţi în considerare de celelalte formaţiuni politice, ar trebui ca aceste formaţiuni politice să accepte democraţia, să respecte Constituţia şi legile electorale. Este inadmisibil să faci alegeri aşa cum îţi convine ţie şi când îţi convine ţie, în dispreţ faţă de cetăţeni", a spus Simion, întrebat dacă AUR are o strategie pentru a desemna un candidat care să câştige alegerile pe Capitală.

George Simion spune că în România nu este democraţie

"Alegerile nu se organizează în toamnă, poate se organizează la primăvară, poate niciodată, pe modelul la Sectorul 5. În acest sens, am depus o plângere penală", a declarat Simion.

El a pledat pentru organizarea de alegeri anticipate parlamentare. "Cu siguranţă oamenii ar vota acum în cunoştinţă de cauză pentru că avem de a face cu nişte partide care pur şi simplu şi-au bătut joc de voturile românilor", a susţinut liderul AUR.

În 30 septembrie, Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Naţional al partidului în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, notează Agerpres.

