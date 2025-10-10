€ 5.0927
Data publicării: 12:12 10 Oct 2025

EXCLUSIV Generația globală: De la visele din copilărie la propulsia sateliților în spațiu
Autor: Mihai Ciobanu

generatia globala
 

Vineri, 10 octombrie, de la ora 15:00, o nouă ediție a emisiunii „Generația Globală” ne poartă printre stele și visuri împlinite.

Invitatul nostru este Marius Dorobanțu, un tânăr român care a transformat pasiunea pentru știință într-o carieră impresionantă, ajungând să lucreze ca inginer în propulsia sateliților, acolo unde inovația și precizia definesc viitorul explorării spațiale.

Absolvent al programului de Inginerie a Sistemelor Spațiale la University of Southampton, Marius face parte astăzi dintr-o echipă care dezvoltă tehnologii de vârf pentru propulsia sateliților, un domeniu rezervat celor mai performanți specialiști. Interviul oferit în exclusivitate pentru „Generația Globală” este unul aparte: concret și realist, un dialog în care Marius vorbește deschis nu doar despre reușite și provocări, ci și despre planurile sale de a deschide în viitor o afacere industrială în România, bazată pe experiența acumulată în străinătate.

De la povestea plecării sale la studii în Marea Britanie, la procesul de adaptare într-un mediu multicultural și exigențele unei industrii aflate mereu la limita posibilului, discuția aduce în prim-plan nu doar performanța individuală, ci și reflecția unui tânăr care își păstrează rădăcinile și crede în potențialul României.

Cum e să lucrezi zilnic la tehnologii care trimit sateliți în orbită? Ce înseamnă viața în inima cercetării aerospațiale britanice? Și cum poate un inginer român să transforme experiența din diaspora într-un proiect industrial adus în România? 

Răspunsurile vin de la Marius Dorobanțu, într-un dialog sincer despre vis, disciplină, curaj și identitate.

Urmărește emisiunea „Generația Globală”, vineri, 10 octombrie, ora 15:00, pe ȘtiriDiaspora.ro, DCNews, precum și pe paginile de Facebook și YouTube ale celor două platforme.

generatia globala
Marius Dorobanțu
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

