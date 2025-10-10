Invitatul nostru este Marius Dorobanțu, un tânăr român care a transformat pasiunea pentru știință într-o carieră impresionantă, ajungând să lucreze ca inginer în propulsia sateliților, acolo unde inovația și precizia definesc viitorul explorării spațiale.

Absolvent al programului de Inginerie a Sistemelor Spațiale la University of Southampton, Marius face parte astăzi dintr-o echipă care dezvoltă tehnologii de vârf pentru propulsia sateliților, un domeniu rezervat celor mai performanți specialiști. Interviul oferit în exclusivitate pentru „Generația Globală” este unul aparte: concret și realist, un dialog în care Marius vorbește deschis nu doar despre reușite și provocări, ci și despre planurile sale de a deschide în viitor o afacere industrială în România, bazată pe experiența acumulată în străinătate.

De la povestea plecării sale la studii în Marea Britanie, la procesul de adaptare într-un mediu multicultural și exigențele unei industrii aflate mereu la limita posibilului, discuția aduce în prim-plan nu doar performanța individuală, ci și reflecția unui tânăr care își păstrează rădăcinile și crede în potențialul României.

Cum e să lucrezi zilnic la tehnologii care trimit sateliți în orbită? Ce înseamnă viața în inima cercetării aerospațiale britanice? Și cum poate un inginer român să transforme experiența din diaspora într-un proiect industrial adus în România?

Răspunsurile vin de la Marius Dorobanțu, într-un dialog sincer despre vis, disciplină, curaj și identitate.

