FOTO înainte și după: Cum arăta Klaus Iohannis la începutul mandatului, în 2014. După 10 ani de președinte, a întinerit

Președintele Klaus Iohannis și-a început mandatul la Palatul Cotroceni în urmă cu 10 ani, la final de decembrie 2014. Pe site-ul Administrației Prezidențiale, în ultima sa zi de președinte, a publicat două cărți, de peste 700 de pagini fiecare. Și-a făcut bilanțul. Primul mandat are peste 800 de pagini de reușite, al doilea aproape 800. Fiecare ”carte” are un design unic. În preambulul primei cărți, deci în deschiderea primului mandat, citim că Klaus Iohannis a câștigat președinția țării cu o viziune despre cum trebuie să evolueze țara noastră în 10 ani. Adică până astăzi. Ni se promitea prosperitate și democrație autentică. Klaus Iohannis vorbea despre o țară ideală, o Românie puternică care are grijă de cetățenii ei, își apără interesele, simbolurile, valorile, bunurile naționale și resursele naturale, o Românie ce are ca priorități educația și sănătatea, care-și protejează patrimoniul.

Și aici ne-am oprit. Căci citim și oftăm la România pe care Klaus Iohannis ne-a promis-o acum 10 ani.

Revenind la lucruri mai puțin dureroase, respectiv la schimbarea înfățișării președintelui după 10 ani, când am derulat imaginile, m-am așteptat ca președintele să fi fost mai ”tânăr” acum unde deceniu.. Dar se pare că timpul, ca și România, funcționează diferit pentru Klaus Iohannis.

Iată o imagine grăitoare înainte și după 10 ani de președinte:

Președintelui îi lipsesc cel puțin patru alunițe de pe față, nu mai are cearcăne deloc, nu mai are ceea ce numim ”laba gâștii”, respectiv pliul din colțul ochilor, pare că a trecut printr-un proces semnificativ de înfrumusețare: estompare riduri, lifting facial, blefaroplastie totală (ridicare pleoape chirurgical, îndepărtare pungi cearcăne), albire cearcăne, îndepărtare papiloame faciale. De asemenea, porii de pe fața președintelui sunt insesizabili astăzi, deși în 2014 avea pori deschiși, mari și părea că are și o formă mai puțin agresivă de rozacee - probabil de la vântul din Piața Sfatului, din Sibiu.

Se vede destul de clar că și părul președintelui are alt volum și altă textură, fiind mult mai îngrijit, vopsindu-și inclusiv sprâncenele în nuanța aleasă de blond cenușiu. Și cravata albastră este mai potrivită decât cea vișinie care nu-i scotea în evidență culoarea ochilor, dar și schimbarea microfonului este un plus, vedem și cum influențează evoluția tehnologică imaginea unei personalități, iată, politice. În a doua fotografie, cea din zilele noastre, din dreapta, avem un microfon aproape insesizabil, negru, mic, în stânga președintelui, confundându-se aproape cu haina acestuia.

Din punct de vedere estetic, după 10 ani de Cotroceni, președintele are 10!

Precizăm că ambele imagini sunt preluare de pe presidency.ro, site-ul Administrației Prezidențiale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News