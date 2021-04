Florin Roman: Cei care nu apar în conferinţa de presă conduc ministerul Sănătăţii. Lasă-i pe ei, poate or fi mai pricepuţi

"Cred că, de fapt, cei care conduc Ministerul Sănătăţii sunt cei care nu apar în acele imagini cu dl ministru de la conferinţa de presă. Rar am văzut ca un ministru să execute tocmai ce îi zice consilierul. 'Vezi că ieşi tu la ora cutare...'.

Dacă vă uitaţi, şi tonalitatea, şi modul de exprimare, consilierul vorbeşte cu ministrul la per-tu, şi îi spune 'vezi că ieşi la ora cutare'. Păi, dom'le, lasă-i pe ăia să conducă ministerul, că poate or fi mai pricepuţi decât dumneata", a declarat Florin Roman la B1 TV.

Discuţiile ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, au fost înregistrate de microfonul din sala de conferinţe şi înainte, şi după conferinţa de presă organizată duminică după-amiază. Dacă înainte de conferinţă, ministrul nu părea decis dacă să poarte sau nu mască de protecţie, la finalul acesteia era contrariat că a ieşit la declaraţii simultan cu premierul Florin Cîţu.

Amintim că duminică după-amiază, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a făcut o serie de declaraţii după evacuarea spitalului Foişor, care a avut loc vineri noaptea. Acesta a catalogat reacţia presei şi a societăţii ca "zgomot politic" şi a declarat că a preferat să facă ceea ce este important.

"Scandalul mediatic din ultimele zile a fost despre cei puţin peste 100 de pacienți externați de la Spitalul Foişor. Am vorbit cu toţi pacienţii şi ne-am informat asupra stării de sănătate a pacienţilor transferați. Împreună cu colegii în Ministerul Sănătăţii i-am sunat personal. Fără excepţie, cei cu care am vorbit şi-au declarat solidaritatea cu cei care se luptă pentru propria viaţă. Au fost impresionaţi că, acum, la Spitalul Foişor, cei care au nevoie acută de terapie intensivă sunt ajutaţi să lupte pentru vieţile lor", a declarat Vlad Voiculescu.

PNL vrea demiterea lui Vlad Voiculescu

Mai mulţi lideri PNL au cerut, direct sau pe ocolite, demiterea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii. Liberalii se întrunesc luni în şedinţă a Biroului Politic Naţional şi îi vor cere premierului Florin Cîţu să facă remanierea acestuia.

"În calitate de vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal, voi solicita premierului Florin Cîţu, în cadrul Biroului Politic Naţional, demiterea de urgenţă a ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu. Tot circul, bâlbâiala şi bătaia de joc la adresa pacienţilor de la Spitalul Foişor a umplut paharul. Pacienţii cu diferite boli nu mai pot fi ignoraţi şi daţi la o parte în detrimentul pacienţilor infectaţi cu COVID. Chiar dacă managementul Spitalului Foişor s-a opus transformării în unitate COVID-19, printr-o scenă similară cu prelungirea carantinării Timişoarei, s-a dat un ordin - ignorând voinţa şi argumentele celor de acolo - prin care au fost evacuaţi în toiul nopţii zeci de pacienţi", a scris Ben Oni Ardelean, vicepreşedinte PNL, pe Facebook.

Şi Rareş Bogdan a anunţat că îl aşteaptă pe Vlad Voiculescu în faţa coaliţiei pentru a da explicaţii.

"Eu m-am săturat, sincer și tocmai de asta, în calitate de prim-vicepreședinte al PNL nu voi participa doar la biroul executiv de luni, ci voi participa și la coaliție unde voi cere ca domnul Raed Arafat, domnul Vlad Voiculescu și domnul Nicușor Dan, în subordinea căruia se află spitalul, să se prezinte în fața coaliției de guvernare, pentru că acești trei domni nu au ajuns la putere pentru că i-au pus părinții sau bunicii lor, ci au ajuns pentru că eu, Robert Sighiartău, Klaus Iohannis, Florin Cîțu, Emil Boc, Dacian Cioloș, am făcut campanie în această țară și am adus la putere niște oameni. Ei trebuie să înțeleagă că empatia nu poate să dispară din inimile politicienilor, emoțiile nu trebuie să ne părăsească, pentru că suntem oameni, nu robot, iar eu nu știu câtă vină are fiecare dintre acești domni, câtă vină are managerul spitalului, dar eu vreau răspunsuri", a declarat şi Rareş Bogdan

