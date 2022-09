Faci parte din această zodie? Atunci Mercur Retrograd s-ar putea să te afecteze. La ce să fii atent!

Suntem la a treia retrogradare a lui Mercur în 2022, ne anunță astrologul Daniela Simulescu. Aceasta se petrece în semnele Fecioară și Balanță. Mercur a întrat în Balanță pe 26 august, va retrograda în acest semn pe 10 septembrie, urmând apoi să se mute în Fecioară pe 23 septembrie. Își va opri retrogradarea pe 2 octombrie, însă efectele se vor simți până pe 29 octombrie, așa că avem ceva timp să ne reevaluăm serios opțiunile.

Mercur retrograd în Balanță are iz de negociere, discuții, relații, chestiuni care țin de socializare. În momentul în care trece în Fecioară, vorbele au nevoie de substrat, nu mai pot atârna în aer. Detaliile se cer a fi scoase la iveală rând pe rând. Dacă în ultima perioadă ați luat o decizie, ei bine, Mercur retrograd s-ar putea să vă arate că este greșită. Va trebui să vă reevaluați relațiile, dar și parteneriatele, să vedeți exact ce și cum și unde și de ce.

Ce vrea Mercur Retrograd de la noi? Vrea să fim mai selectivi, să ne bazăm pe ce avem, să fim siguri, să ne reparăm greșelile făcute până acum. Nu vine în niciun caz să ne pedepsească, ci doar să ne ofere un răgaz pentru a putea construi solid, pentru a nu mai fi atât de superficiali, dar și o lecție importantă: suntem umani și nu putem controla totul. Și lucrul acesta are frumusețea sa, până la urmă.

Astrologul Daniela Simulescu ne vorbește despre ce anume ne aduce Mercur retrograd, care desigur, are și daruri pentru noi, nu doar probleme, dar și ce le aduce celor care îl au în harta natală: „Mercur retrograd are o reputație nedorită de nicio altă planetă. Am ajuns să ne folosim de el ca motiv pentru tot ce nu ne iese. Da, este adevărat că în perioadele de retrogradare ale planetei comunicării, din punctul de vedere al statisticii astrologice, avem de-a face cu destule încurcături. Dar până la urmă, rostul retrogradării este să ne facă mai calculați, mai răbdători și conștienți de faptul că suntem oameni, adică supuși greșelii. Mai bine zis, să ne dea mai dea o șansă”. Se pare că dacă te-ai născut pe Mercur retrograd, nu te va afecta așa de tare această retrogradare. Îți oferim mai multe detalii despre asta aici.

Șase zodii care trebuie să fie atente la a treia retrogradare a lui Mercur:

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

Mercur, guvernatorul tău te face în această perioadă să te găsești discutând foarte mult despre tine și ce anume ai face tu, ce anume ai vedea ca fiind soluția. Vorbele tale vor fi precum un bumerang. Dacă oamenii nu văd că te ocupi de ce trebuie, vor crede că una zici și alta faci. Mercur retrograd va reveni apoi în casa a 4-a, a familiei. Apar tot felul de cheltuieli neașteptate acolo, nu prea înțelegi ce se întâmplă. Apar tot felul de vești la care nu te-ai fi gândit inițial. Te întâlnești cu anumiți membri ai familiei. Totodată, te lovești de necesitatea de a repara anumite obiecte, apar întârzieri, amânări.

Leu/ Ascendent în Leu

Trebuie să vă gândiți la zona financiară, să eficientizați totul acolo, să vă verificați conturile, investițiile. S-ar putea să se ivească niște cheltuieli pe care nu le intuiați.

