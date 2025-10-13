Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid, începând cu ora 13:00 (ora locală a României).

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platformele online: DCNews TV, DC News și Știri Diaspora, precum și pe canalele oficiale de YouTube ale DC News și Știri Diaspora. Transmisiunea va fi disponibilă și în secțiunea Dezbateri din cadrul rubricii proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, publicată pe site-ul www.stiridiaspora.ro.

CONTEXT

Într-o lume tot mai interconectată, distanțele fizice par să se estompeze. Tehnologia, rețelele sociale și mobilitatea globală ne oferă posibilitatea de a rămâne aproape de România, chiar și de la mii de kilometri depărtare. Totuși, în comunitățile românești din diaspora persistă o întrebare esențială: cum se poate transmite mai departe limba și cultura română către copiii născuți sau crescuți în afara granițelor țării?

Pentru prima generație de români plecați, păstrarea limbii și a tradițiilor este un act de continuitate și dor, însă, pentru generațiile tinere, limba română devine adesea o limbă „a părinților” sau „a bunicilor”, concurată de limba mediului de viață. În acest context, familia, educația și mediul digital capătă un rol esențial în cultivarea identității românești.

Ediția a IV-a a dezbaterii din cadrul proiectului „Limba noastră, povestea noastră” urmărește să stimuleze dialogul între generații și între comunități, oferind exemple concrete de inițiative care contribuie la păstrarea limbii române și la consolidarea identității culturale în diaspora. Totodată, evenimentul își propune să încurajeze colaborarea între instituții, profesori, părinți și mediul digital în sprijinul unui scop comun: menținerea vie a limbii române, oriunde s-ar afla românii.

TEME DE DEZBATERE

Limba română între generații – comoară sau provocare?

Ce rol joacă familia, școala, biserica și asociațiile culturale în menținerea limbii române?

Este bilingvismul un avantaj cognitiv și cultural sau o sursă de confuzie pentru copii?

Tehnologia – partener sau adversar al identității culturale?

Cum pot deveni platformele sociale instrumente eficiente pentru conectarea tinerilor cu limba română?

Cum putem transforma tehnologia într-un aliat al educației interculturale?

Identitatea hibridă – între România și țara de adopție

Cum se conturează identitatea copiilor și tinerilor români din diaspora, aflați la intersecția dintre spațiul cultural de origine și cel al țării gazdă?

AGENDA DEZBATERII

Moderator: Florin RĂVDAN, Jurnalist DC News

13:05 – 14:50: Limba română între generații - O dezbatere dedicată rolului familiei, școlii, bisericii și comunităților românești în transmiterea limbii și valorilor naționale, impactului tehnologiei asupra păstrării identității culturale și provocărilor bilingvismului în formarea noilor generații de români din diaspora;

SPEAKERI:

Mario Dorin MIHAI , Preot Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Antwerpen, Belgia

, Preot Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Antwerpen, Belgia Lect. univ. dr. Cristian PĂDURE , Profesor Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

, Profesor Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București Cristina SOFRONIA , Președinte Centrul Educațional Român în Emiratele Arabe Unite

, Președinte Centrul Educațional Român în Emiratele Arabe Unite Pr. Alexandru Iulian TITORENCU , Consilier în cadrul Sectorului de învățământ și activități cu tineretul, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugali

, Consilier în cadrul Sectorului de învățământ și activități cu tineretul, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugali Ambrozie-Irineu DARĂU , Președinte Comisia pentru învățământ, știință și inovare, Senatul României

, Președinte Comisia pentru învățământ, știință și inovare, Senatul României Ica SECOȘAN , Psiholog clinician și psihoterapeut

, Psiholog clinician și psihoterapeut Mioara MORARU , Președinte Asociația culturală româno-italiană Propatria

, Președinte Asociația culturală româno-italiană Propatria Marian ARDELEAN , Scriitor, blogger și realizator podcast "Ardelean în Yorkshire"

, Scriitor, blogger și realizator podcast "Ardelean în Yorkshire" Ionela VAN REES-ZOTA, Președinte Centrul Cultural Româno- German „Dumitru Dorin Prunariu” din Nürnberg, Germania

14:50 – 15:00: CONCLUZII ȘI SESIUNE Q&A