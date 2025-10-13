DC Media Group organizează, în data de 14 OCTOMBRIE 2025, cea de-a patra ediție a dezbaterii „România în Diaspora” din cadrul proiectului „Limba noastră, povestea noastră”.
Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid, începând cu ora 13:00 (ora locală a României).
Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platformele online: DCNews TV, DC News și Știri Diaspora, precum și pe canalele oficiale de YouTube ale DC News și Știri Diaspora. Transmisiunea va fi disponibilă și în secțiunea Dezbateri din cadrul rubricii proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, publicată pe site-ul www.stiridiaspora.ro.
Într-o lume tot mai interconectată, distanțele fizice par să se estompeze. Tehnologia, rețelele sociale și mobilitatea globală ne oferă posibilitatea de a rămâne aproape de România, chiar și de la mii de kilometri depărtare. Totuși, în comunitățile românești din diaspora persistă o întrebare esențială: cum se poate transmite mai departe limba și cultura română către copiii născuți sau crescuți în afara granițelor țării?
Pentru prima generație de români plecați, păstrarea limbii și a tradițiilor este un act de continuitate și dor, însă, pentru generațiile tinere, limba română devine adesea o limbă „a părinților” sau „a bunicilor”, concurată de limba mediului de viață. În acest context, familia, educația și mediul digital capătă un rol esențial în cultivarea identității românești.
Ediția a IV-a a dezbaterii din cadrul proiectului „Limba noastră, povestea noastră” urmărește să stimuleze dialogul între generații și între comunități, oferind exemple concrete de inițiative care contribuie la păstrarea limbii române și la consolidarea identității culturale în diaspora. Totodată, evenimentul își propune să încurajeze colaborarea între instituții, profesori, părinți și mediul digital în sprijinul unui scop comun: menținerea vie a limbii române, oriunde s-ar afla românii.
Limba română între generații – comoară sau provocare?
Tehnologia – partener sau adversar al identității culturale?
Identitatea hibridă – între România și țara de adopție
Moderator: Florin RĂVDAN, Jurnalist DC News
13:05 – 14:50: Limba română între generații - O dezbatere dedicată rolului familiei, școlii, bisericii și comunităților românești în transmiterea limbii și valorilor naționale, impactului tehnologiei asupra păstrării identității culturale și provocărilor bilingvismului în formarea noilor generații de români din diaspora;
SPEAKERI:
14:50 – 15:00: CONCLUZII ȘI SESIUNE Q&A
de Val Vâlcu